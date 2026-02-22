Puma Carranza reaccionó a la polémica celebración de Valera ante Cristal: "Son..."

Muchos aún no superan los acontecimientos del partido entre Sporting Cristal vs. Universitario. Mientras que los cremas quedaron totalmente enojados con los resultados, los celestes lograron un punto valioso tras estar perdiendo y ahora se enfocarán en su partido por la Copa Libertadores ante 2 de Mayo. El tema aquí es el baile de Alex Valera, no pasó desapercibido.

Con la frase "Son cositas mi hermano", el Puma Carranza compartió la celebración que hizo Alex Valera cuando anotó de penal el 2-0 ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. Si se hizo viral es porque el ex crema acompañó su historia con un emoji de un 'pavo'. Lo más probable es que haya recibido varias respuestas de hinchas celestes.

Video: Instagram

Para la suerte de Alex Valera y Universitario, no pudieron mantener la ventaja de 2-0 ante Sporting Cristal y terminaron empatando. El 2-2 llegó gracias a Yoshimar Yotún, el volante venció a Diego Romero tras cobrar un penal que había ocasioado Hugo Ancajima. En el estadio Alberto Gallardo se repartieron los puntos y en el cuadro crema se fueron totalmente insatisfechos.

La revancha de Universitario

Con Javier Rabanal en busca de volver a una victoria, los cremas se prepararán para buscar sumar tres puntos como locales. Su próximo partido será ante FC Cajamarca. La visita llegará a Lima con un Hernán Barcos totalmente encendido, ya que el ex Alianza Lima viene de anotar un triplete y ahora es el goleador de la Liga 1.

El partido está programado para el domingo 1 de marzo, se jugará en el Monumental a partir de las 6:00 pm (hora peruana).