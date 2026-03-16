De servir al Ejército en Afganistán a morir bajo custodia de ICE: Se disparan los fallecimientos de inmigrantes en la era Trump

La muerte de Mohammad Nazeer Paktyawal, un inmigrante afgano que colaboró con las fuerzas estadounidenses, ha generado conmoción y debates sobre el trato a los detenidos bajo custodia migratoria. Paktyawal falleció en Texas tras ser arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que su familia insiste en que era un hombre sano y activo.

Fallecimiento de Mohammad Nazeer Paktyawal mientras estaba bajo custodia de ICE

Según reportan N+ Univision y AP News, Paktyawal, de 41 años, murió en el Hospital Parkland de Dallas un día después de haber sido detenido. La familia declaró: "Seguimos sin entender cómo pudo pasar esto. Solo tenía 41 años y era un hombre fuerte y sano. Sus hijos no dejan de preguntar cuándo volverá su padre a casa".

El ICE informó que el detenido comenzó a experimentar dificultades para respirar y dolores en el pecho la noche del viernes, mientras estaba en una sala de retención de la oficina de campo en Dallas. Tras ser trasladado al hospital, se le atendió durante la noche. Al día siguiente, mientras desayunaba, se detectó hinchazón en su lengua y, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció a las 9:10 a.m. El ICE añadió que "su fallecimiento está actualmente bajo investigación activa".

Historial de detenciones y acusaciones según ICE

El ICE detalló que Paktyawal había sido arrestado previamente: el 16 de septiembre por presunto fraude al programa SNAP y el 1 de noviembre por robo. La agencia indicó que, durante su arresto más reciente, no presentó antecedentes médicos y fue detenido como parte de un operativo de control específico.

Paktyawal había servido junto a las fuerzas especiales estadounidenses en Afganistán y llegó a Estados Unidos como refugiado tras la retirada militar y la toma de poder por los talibanes en agosto de 2021, según el grupo #AfghanEvac. Residía en Richardson, Texas, con su esposa y seis hijos, mientras su solicitud de asilo permanecía pendiente.

Debate sobre la seguridad de los inmigrantes detenidos por el ICE

La muerte de Paktyawal reaviva el debate sobre la seguridad y las condiciones de los inmigrantes detenidos por el ICE, especialmente de aquellos que colaboraron con el ejército estadounidense en conflictos internacionales. Organizaciones y defensores de derechos humanos subrayan la urgencia de investigar cada caso, mientras que familias como la de Paktyawal buscan respuestas sobre las circunstancias de estos fallecimientos.