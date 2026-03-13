ALERTA ROJA en Walmart: la INGENIOSA ESTAFA que una mujer casi logra concretar en un caso de robo

Una mujer de Paragould fue detenida recientemente tras un intento de robo en un Walmart, que involucró la manipulación de códigos de barras y el ocultamiento de mercancía. El incidente ha generado preocupación sobre la seguridad en las cajas de autopago y la necesidad de vigilancia constante en grandes cadenas minoristas. Según informó la fuente principal, NEA Report, la acusada, identificada como Amy Beth Ciepiela, de 53 años, ya contaba con antecedentes recientes por delitos similares.

La astuta estafa que una mujer casi logra ejecutar en Walmart

De acuerdo con una declaración jurada obtenida por NEA Report, el 5 de marzo de 2026 el departamento de protección de activos de Walmart reportó que Ciepiela presuntamente “ocultó mercancía dentro de contenedores, cambió los códigos de barras de los artículos para obtener un precio más bajo y no escaneó artículos adicionales al usar las cajas de autopago”.

El valor aproximado de los productos que intentó llevarse sin pagar ascendía a 800 dólares. Además, los investigadores revisaron las grabaciones de cámaras de seguridad del 25 de febrero de 2026, que muestran a la acusada pasando por las cajas de autopago sin escanear correctamente los artículos y ocultando varias prendas en contenedores de plástico antes de salir de la tienda, según el informe de NEA Report.

Acusan a sospechosa de ocultar productos y alterar códigos de barras en robo en Walmart.

Antecedentes y consecuencias legales de la mujer acusada de robo

Las autoridades señalaron en la declaración jurada que Ciepiela tenía múltiples condenas recientes por robo, lo que eleva su caso a un delito grave de robo de propiedad, clasificado como delito grave de clase D. Fue arrestada y su fianza se fijó en 35.000 dólares, ya sea en efectivo o mediante fianza. Además, el juez Curtis Hitt emitió una orden de alejamiento relacionada con el caso, de acuerdo con NEA Report.

Cabe recordar que todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante un tribunal. Este caso subraya la importancia de la vigilancia en las cajas de autopago y la necesidad de medidas preventivas más estrictas para proteger tanto a las tiendas como a sus clientes.