MÁXIMA ALERTA para clientes de Walmart: tienda MULTARÁ a las personas que comentan GRAVE FALTA

La ciudad de Brampton, en Ontario, Canadá, decidió tomar medidas ante un problema que se volvió cada vez más visible en sus calles: los carritos de supermercado abandonados en espacios públicos. Las autoridades aprobaron una normativa que permitirá aplicar multas de US$100 cuando estos objetos aparezcan fuera de las áreas autorizadas.

La decisión forma parte del presupuesto municipal de 2026 y busca reducir el impacto urbano generado por estos carritos. Además, el municipio pretende trasladar el costo de retirar estos elementos a los comercios responsables, en lugar de que sea asumido por los contribuyentes.

Multas por abandonar carritos de supermercado

La nueva política establece que los supermercados, entre ellos Walmart, podrán recibir una multa cuando el personal municipal encuentre carritos abandonados en calles, parques, estacionamientos públicos o paradas de transporte.

Walmart aplicará multas a los clientes que cometan una grave falta.

Para que se aplique la sanción, el carrito debe poder identificarse claramente como propiedad de un comercio. Además, el abandono debe generar algún riesgo para la seguridad o el ambiente, según explicaron las autoridades locales.

Un problema urbano que genera costos

El municipio informó que cada año sus equipos recogen entre 400 y 500 carritos abandonados en distintos puntos de la ciudad. Hasta ahora, ese trabajo implicaba un gasto de recursos públicos que era cubierto por los residentes.

Durante el debate en el consejo municipal también se mencionó a Walmart como una de las cadenas vinculadas al problema. Documentos oficiales señalan que en las tiendas de Brampton no se utiliza tecnología de bloqueo con GPS en los carritos, un sistema que puede impedir que estos salgan del área del supermercado. Las autoridades evaluarán en 2026 si exigir este tipo de herramientas para evitar nuevos abandonos.