Paraguay vs Nicaragua EN VIVO: fecha, hora, canal y alineaciones por el amistoso internacional

Paraguay vs. Nicaragua EN VIVO se enfrentan este viernes 5 de junio en el Defensores del Chaco, en Asunción, desde las 5.15 p. m. (hora peruana), 7.15 p. m. (hora guaraní) y 4.15 p. m. (hora nicaragüense), por el amistoso internacional de la fecha FIFA, con transmisión de Tigo Sports para la región guaraní y Nica Sports para Nicaragua. Revisa aquí todo sobre este encuentro.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Nicaragua por la fecha FIFA?

El amistoso internacional entre Paraguay y Nicaragua se jugará este viernes 5 de junio desde las 5.15 p. m. (hora peruana), 7.15 p. m. (hora guaraní) y 4.15 p. m. (hora nicaragüense).

¿Dónde ver Paraguay vs. Nicaragua por la fecha FIFA?

La transmisión de este amistoso internacional entre Paraguay y Nicaragua estará a cargo de Tigo Sports para la región guaraní. En Nicaragua, se verá a través de Nica Sports. En Sudamérica no hay una señal confirmada, pero podrás seguir el minuto a minuto en la web de Líbero.

Paraguay vs. Nicaragua: posibles alineaciones

Paraguay : Roberto "Gatito" Fernández, Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Matías Galarza, Diego Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso, Ramón Sosa y Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

: Roberto "Gatito" Fernández, Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Matías Galarza, Diego Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso, Ramón Sosa y Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro. Nicaragua: Adonis Pineda, Raheem Cole, Joab Gutiérrez, Evert Martínez, Justing Cano, Leyner Moses, Jonathan Moncada, Jason Coronel, Jacob Montes, Oliver Orozco y Jorge García. DT: Juan Cruz Real.

Paraguay vs. Nicaragua: cuotas del partido

APUESTAS PARAGUAY EMPATE NICARAGUA Betano 1.14 9.50 24.00 1XBet 1.07 14.60 50.00 Doradobet 1.09 8.50 21.00

Paraguay vs. Nicaragua: previa del amistoso internacional

Paraguay y Nicaragua se miden en Asunción en un duelo de contrastes. El equipo de Gustavo Alfaro busca afinar la puntería y despedirse de su gente con una sonrisa antes de partir rumbo al Mundial 2026, mientras que los centroamericanos inician un nuevo ciclo con la ilusión de dar la sorpresa.

El estadio Defensores del Chaco lucirá su mejor marco para despedir a una selección paraguaya que vuelve a sonreír. Tras asegurar una celebrada clasificación a la Copa del Mundo de la mano del estratega argentino Gustavo Alfaro, la Albirroja afronta ante Nicaragua su última prueba en casa.

El objetivo del cuerpo técnico es claro: ajustar las piezas ofensivas, consolidar el cerrojo defensivo y marchar rumbo a Norteamérica con el impulso anímico que solo una victoria ante su público puede otorgar. Con figuras como Julio Enciso, Miguel Almirón y Antonio Sanabria al frente del ataque, los locales asumen el favoritismo y la obligación de ofrecer un buen espectáculo.

En la otra vereda, la selección de Nicaragua llega a suelo guaraní con un panorama completamente distinto, pero no por ello menos ambicioso. Tras quedar fuera de la cita mundialista en las eliminatorias de la Concacaf, la escuadra azul y blanco estrena una nueva etapa bajo la dirección técnica del argentino Juan Cruz Real.

Los centroamericanos vienen de dejar una sólida imagen defensiva tras empatar sin goles con Sudáfrica la semana pasada y planean plantarle cara a un rival sudamericano con un esquema rocoso y transiciones rápidas. Para los pinoleros, este partido no es un trámite; es la oportunidad perfecta para medir su verdadero nivel y comenzar a construir su camino hacia el futuro.