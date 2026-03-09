- Hoy:
ALERTA MÁXIMA en Walmart de New Hartford: reportan ARRESTO de un hombre de 29 años tras fuerte DISPUTA y PERSECUCIÓN a víctima
Un incidente ocurrido en Walmart de EE. UU. dejó como resultado el arresto de un hombre de 29 años. ¿Qué han dicho las autoridades y qué se sabe de la víctima?
¡Insólito! Recientemente, se registró una confrontación en una tienda Walmart, ubicada en Commercial Drive en New Hartford, EE. UU., la cual trajo consigo una intensa persecución vehicular que culminó con el arresto inmediato de un individuo. Las autoridades respondieron frente a esta situación, lo que llevó a un despliegue de oficiales para controlar el incidente. ¿Qué se sabe al respecto?
Walmart: reportan arresto de un hombre de 29 años tras fuerte disputa y persecución a víctima
‘NewsChannel2’ y otros portales internacionales compartieron públicamente el informe de la policía de New Hartford, en la que se señaló que el último viernes 6 de marzo, a las 12:30 p. m., se difundieron reportes de un hombre que perseguía a otro con un bate de béisbol en el interior de un Walmart.
Reportan arresto de hombre tras incidente con otro sujeto en Walmart.
Las investigaciones señalaron que el sospechoso fue identificado como Ramel Poole, de 29 años, originario de Utica. Según lo expuesto, Poole amenazó a la víctima con el bate y mostró un comportamiento agresivo, lo que llevó a la víctima a sostener un cuchillo en un intento de defensa.
Este incidente fue corroborado por la policía local. No obstante, las autoridades revelaron que no recibieron el respaldo frente a su indagación, pues varios testigos, incluida la posible víctima, no colaboraron con los agentes en el lugar de los hechos. Posteriormente, los oficiales localizaron el vehículo de Poole y lo arrestaron tras una breve persecución.
¿Cuáles son los cargos que enfrenta ahora este sujeto de 29 años?
Bajo este contexto, es importante mencionar que el hombre de 29 años, Poole, enfrenta cargos por hurto menor, alteración del orden público y evasión de la policía en un vehículo motorizado.
Asimismo, este joven tiene graves imputaciones de siete infracciones vinculadas a las leyes y normas de tránsito en el país americano.
