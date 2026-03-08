Alianza Lima vs Melgar EN VIVO por Liga 1: pronósticos, alineaciones, hora y canal para ver

Se viene el partidazo entre Alianza Lima vs Melgar, este lunes 9 de marzo, a partir de las 20:30 hora local, en partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El duelo se jugará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por el canal L1 MAX, vía Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, entre otros.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Los blanquiazules apuntan a obtener su tercera victoria como local en el presente año por el torneo local, resultado que les permitirá cerrar otra jornada como único líder del Apertura.

Guillermo Viscarra y Jesús Castillo superaron sus lesiones, por lo que están a disposición de Pablo Guede. Con esto, el DT ya tiene a todo su plantel disponible y se espera que pueda encontrar un mejor rendimiento colectivo.

Alianza Lima viene de vencer 1-0 a UTC en Cajamarca.

¿Cómo llega Melgar?

Por su parte, el 'Dominó' viene de dos derrotas consecutivas en Liga 1, además fue eliminado de la Copa Sudamericana ante Cienciano por penales. Una derrota más puede agravar más la crisis en Arequipa.

Melgar no pierde ante Alianza Lima en Matute desde la final del 2002 (tres empates desde entonces), por lo que buscará mantener ese invicto y seguir en la pelea por el campeonato doméstico.

Melgar fue eliminado de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima vs Melgar: horarios del partido

Perú, Colombia y Ecuador: 20:30

Bolivia y Venezuela: 21:30

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:30

México: 19:30

Estados Unidos: 20:30 (Miami y Nueva York) y 17:30 (Miami)

España: 02:30 (del martes 10)

Alianza Lima vs Melgar: dónde ver

L1 Max transmitirá el encuentro Alianza Lima vs Melgar. Este canal está disponible en diferentes operadores de televisión de de paga como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, entre otros. También puedes ver el partido ONLINE a través de la plataformas de streaming L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Fanatiz, Zapping y más.

Alianza Lima vs Melgar: pronóstico y cuotas de apuesta

Alianza Lima tiene un importnate favoritismo para vencer a Melgar, de acuerdo a las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Alianza Empate Melgar Te Apuesto 1.63 3.68 6.12 Betsson 1.62 3.60 5.65 Apuesta Total 1.69 3.87 5.50 Betano 1.67 3.85 6.10 Olimpo 1.61 3.90 5.50

Alianza Lima vs Melgar: últimos enfrentamientos

Alianza Lima 2-2 Melgar Clausura 2025

Melgar 0-1 Alianza Lima Apertura 2025

Alianza Lima 1-1 Melgar Clausura 2024

Melgar 1-0 Alianza Lima Apertura 2024

Alianza Lima 0-0 Melgar Clausura 2023

Alianza Lima vs Melgar: estadio

El duelo entre Alianza Lima vs. Melgar se juega en el estadio Alejandro Villanueva, popularmente conocido como Matute, recinto que se ubica en el distrito limeño de La Victoria y tiene capacidad para 33, 938 espectadores.

Alianza Lima vs Melgar: posibles alineaciones

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Esteban Pávez, Jairo Vélez, Alan Cantero; Kevin Quevedo, Luis Ramos y Paolo Guerrero.

Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Alec Denemoustier, Jesús Alcántar, Matías Zegarra; Javier Sala, Walter Tandazo, Cristian Bordacahar, Nicolas Quagliata, Franco Zanelatto y Bernardo Cuesta.