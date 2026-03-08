0
Tabla de posiciones del Apertura tras derrota de la U

Exfutbolista de Universitario se lució en los entrenamientos de Alianza Lima

Uno de los últimos entrenamientos de Alianza Lima contó con la presencia de un exjugador y campeón con Universitario de Deportes.

Luis Blancas
Campeón con Universitario se hizo presente en los entrenamientos de Alianza Lima
Campeón con Universitario se hizo presente en los entrenamientos de Alianza Lima | Composición: Líbero
La reserva de Alianza Lima se enfrentó a la Universidad César Vallejo en un duelo amistoso disputado en el último entrenamiento previo al inicio de la Liga 3. Sin embargo, los reflectores estuvieron puestos en un exfutbolista y campeón con Universitario de Deportes que se hizo presente. Estamos hablando de José Guillermo del Solar, actual técnico del cuadro trujillano.

Campeón con Universitario se hizo presente en los entrenamientos de Alianza Lima

Alianza Lima empató 0-0 con Universidad César Vallejo en dos duelos de 30 minutos cada uno, como parte de la pretemporada que está llevando a cabo el equipo de Trujillo antes del inicio de la Liga 2.

Sin embargo, los ojos de todos los asistentes que presenciaron el encuentro se centraron en el técnico de César Vallejo, 'Chemo' del Solar, quien, debido a su pasado en Universitario, atrajo la atención por su presencia en los entrenamientos de Alianza.

chemo del solar alianza lima

'Chemo' del Solar se hizo presente en los entrenamientos de la reserva de Alianza Lima tras jugar un amistoso con la Universidad César Vallejo.

Es relevante mencionar que es la segunda vez que el exfutbolista de Universitario de Deportes ha visitado los entrenamientos del equipo blanquiazul. En el primer partido amistoso, obtuvo una victoria por 2-1 contra el equipo principal, mientras que en esta ocasión solo logró un empate 0-0.

José Guillermo del Solar fue futbolista de Universitario

chemo del solar universitario

'Chemo' del Solar fue futbolista y campeón con Universitario de Deportes.

'Chemo' del Solar fue una figura de Universitario de Deportes durante su etapa como futbolista y tras su gran desempeño, consiguió 3 títulos nacionales en 1987, 1999 y 2000. Asimismo, adquirió el apodo 'el hincha que se metió a la cancha' por el gran cariño que le tiene a la escuadra merengue cada vez que disputaba un encuentro.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

