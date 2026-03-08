Paolo Hurtado lanzó tremendo calificativo sobre Alex Valera: "Es un..."

Universitario de Deportes cuenta con varios delanteros, pero ninguno ha podido quitarle la titularidad a Alex Valera a lo largo de estos últimos años. En ese sentido, a Paolo Hurtado le consultaron por el rendimiento del atacante nacional y respondió de forma totalmente contundente, sorprendiendo así a los hinchas.

En diálogo con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en el programa 'Enfocados', el ex Alianza Lima tocó varios temas de su vida profesional y personal, pero una de las respuestas más interesantes fue la que dio sobre el atacante y goleador de la Liga 1.

"Es un chico de mucha superación, tiene mérito de ser tricampeón con la ‘U’, eso no compensa el tiempo que estaba afuera. Siempre lo voy a decir, jugar un Mundial no es fácil, hay que estar, para estar tienes que ser uno de los mejores jugadores de Perú”, indicó Paolo Hurtado sobre Alex Valera.

De esta forma, destacó el nivel del delantero en Universitario de Deportes y espera que ahora pueda brillar en la selección peruana, pero también indicó que debió quedarse más tiempo jugando fuera del país. Recordemos que únicamente estuvo en Al-Fateh de Arabia Saudita medio año, antes de volver a tienda crema.

