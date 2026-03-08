- Hoy:
Paolo Hurtado reveló la ‘promesa’ fallida que le hizo ‘Chicho’ Salas cuando dirigía Alianza Lima
En una reciente entrevista, Paolo Hurtado dio detalles sobre la tensa relación que mantenía con Guillermo Salas.
En una reciente entrevista en el programa ‘Enfocados’, se tuvo como invitado a Paolo Hurtado, con quien se hablaron diversos temas relacionados al fútbol. Durante la conversación con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, llamó la atención cuando se le consultó específicamente sobre su paso por Alianza Lima y su relación con Guillermo ‘Chicho’ Salas.
En sus palabras, manifestó que Salas lo ‘borró’ del plantel sin motivo alguno, pues, como recuerda, en anteriores ocasiones su etapa en el club fue muy tensa y conflictiva, caracterizada por una falta de oportunidades.
Paolo Hurtado sobre ‘Chicho’ Salas
“Hurtado sobre su relación con Chicho Salas: "Cuando él entra, el dice el que esté mejor va a jugar. Yo he vuelto al equipo que yo amo. Él pensó que yo me bajé del micro. Me recuperé, seguía entrenando bien y dije: cualquier momento llegará mi oportunidad. Nunca llegó”, empezó diciendo el exjugador blanquiazul.
“Nunca llegué borracho, ni hice algo malo. Llegó el momento que te cansas, estas luchando. Hablé con Chicho, le pregunté que me falta para estar al nivel de mis compañeros: me dijo que hay otros que juegan más que tú. Él me dice prepárate para el otro año, que todos empiezan de cero, sí Dios quiere campeonamos, empiezan de cero y tú empiezas a competir. El otro año espero competir de cero. Después de campeonar, me dicen: Paolo eres el primero en la lista negra”, fueron las palabras de Hurtado, quien a pesar de los esfuerzos por ganarse los minutos, no fue de consideración para el actual entrenador de Santos FC.
Guillermo Salas le responde a Paolo Hurtado
Cabe señalar que en su momento ‘Chicho’ le respondió a unas declaraciones que tuvo Hurtado sobre la relación que tenían.
“Maltrato es una palabra muy fuerte, no se pronunció bien. Yo soy muy respetuoso de las opiniones de todos, pero Hurtado, cuando yo asumí, venía de jugar poco por tema de lesiones y de bajo rendimiento con el técnico anterior (Carlos Bustos). No sé por qué dice que hubo maltrato. Después, en los pocos momentos o partidos que teníamos que contar con él, que era más en provincia, dos días antes nos decía que no podía y que sentía dolor. Así fue el tema con Paolo”, fueron las palabras de Salas en aquel momento para GOLPERÚ.
Es importante recordar que Paolo Hurtado y ‘Chicho’ Salas finalizaron el 2022 como campeones nacionales con Alianza Lima, aunque su relación aparentemente no era la mejor. Al año siguiente, el mundialista peruano dejó el club tras llegar a un acuerdo con Cienciano del Cusco.
