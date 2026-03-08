Paolo Hurtado y su tajante respuesta tras ser comparado con Bryan Reyna: "Yo jugué un Mundial"

Se presentó el avance de lo que será la entrevista a Paolo Hurtado en el programa Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde el exjugador de Alianza Lima hablará sobre diferentes temas futbolísticos. No obstante, en dicho avance llamó la atención la pregunta que se le hizo al exfutbolista.

Durante la entrevista, Farfán le preguntó quién fue mejor jugador, si él o Bryan Reyna, quien actualmente se encuentra en Belgrano de la primera división de Argentina. No obstante, la respuesta de Hurtado fue muy breve y determinante, pues sacó a relucir que él jugó un Mundial.

“¿Paolo Hurtado o Bryan Reyna?”, fue la pregunta que le soltó la 'Foquita', a lo que el 'Caballito', no dudó en responder con lo siguiente: “Una cosa es jugar en el barrio, otra es jugar el Mundial”, esta respuesta ocasionó la risa de los conductores, pues no se esperaba dicha respuesta.

Datos de Paolo Hurtado cuando estaba en Alianza Lima

Paolo Hurtado fue formado en las divisiones menores de Alianza Lima y tuvo paso por diferentes equipos de Europa. Sin embargo, durante toda su carrera desarrollada en el conjunto de La Victoria, el 'Caballito' ha disputado un total de 99 partidos, donde anotó 14 goles y dio 10 asistencias.

Equipos en los que jugó Paolo Hurtado.