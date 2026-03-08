- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Paolo Hurtado y su tajante respuesta tras ser comparado con Bryan Reyna: "Yo jugué un Mundial"
¡Sacó a relucir que jugó el Mundial! En una reciente entrevista, el ‘Caballito’ no dudó en señalar que Bryan Reyna solo ha jugado en el “barrio”.
Se presentó el avance de lo que será la entrevista a Paolo Hurtado en el programa Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde el exjugador de Alianza Lima hablará sobre diferentes temas futbolísticos. No obstante, en dicho avance llamó la atención la pregunta que se le hizo al exfutbolista.
Durante la entrevista, Farfán le preguntó quién fue mejor jugador, si él o Bryan Reyna, quien actualmente se encuentra en Belgrano de la primera división de Argentina. No obstante, la respuesta de Hurtado fue muy breve y determinante, pues sacó a relucir que él jugó un Mundial.
“¿Paolo Hurtado o Bryan Reyna?”, fue la pregunta que le soltó la 'Foquita', a lo que el 'Caballito', no dudó en responder con lo siguiente: “Una cosa es jugar en el barrio, otra es jugar el Mundial”, esta respuesta ocasionó la risa de los conductores, pues no se esperaba dicha respuesta.
Datos de Paolo Hurtado cuando estaba en Alianza Lima
Paolo Hurtado fue formado en las divisiones menores de Alianza Lima y tuvo paso por diferentes equipos de Europa. Sin embargo, durante toda su carrera desarrollada en el conjunto de La Victoria, el 'Caballito' ha disputado un total de 99 partidos, donde anotó 14 goles y dio 10 asistencias.
PUEDES VER: Universitario vs. Chankas EN VIVO por Torneo Apertura: pronóstico, hora, canal y entradas
Equipos en los que jugó Paolo Hurtado.
- Alianza Lima II
- Alianza Lima
- Juan Aurich
- Paços Ferreira
- Peñarol
- Reading
- Vitória Guimarães
- Konyaspor
- Lokomotiv Plovdiv
- Unión Española
- Cienciano
- Carlos A. Mannucci
- Comerciantes FC
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90