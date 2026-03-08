'Puma' Carranza impacta al rendirse en elogios ante tres exjugadores de Alianza Lima: "Son cracks"

José Luis Carranza es uno de los máximos referentes de Universitario y ha tenido grandes conflictos con los hinchas de Alianza Lima por sus constantes provocaciones que forman parte de la gran rivalidad que existe entre ambos clubes. Sin embargo, recientemente el ‘Puma’ sorprendió a todos al llenar de elogios a tres futbolistas que defendieron a los blanquiazules.

'Puma' Carranza se rindió en elogios ante tres exjugadores de Alianza Lima

Una de las situaciones en la Liga 1 que más ha sorprendido a los hinchas en los últimos días es el posible fichaje de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Jean Deza por Sport Boys. Esto ya que son jugadores con un pasado de indisciplinas, precisamente las más llamativas cuando jugaron en Alianza Lima.

En ese sentido, durante el programa ‘La Interna’, del canal de YouTube ‘Trivu’, le consultaron a José ‘Puma’ Carranza por su opinión ante estas cuestionables operaciones que está realizando Sport Boys. Sin embargo, el ídolo crema dejó de lado a su hinchada para destacar a los jugadores.

Video: Trivu

"(Zambrano, Trauco y Deza) Son cracks, yo no puedo decirles nada a esos jugadores grandes, les tengo respeto porque tienen trayectoria. Nunca me ha gustado hablar mal de los jugadores. Solo decirles que se dediquen porque es poco tiempo que tienen. Tienen hijos, familias, entonces hay que terminar bien el fútbol, no que el fútbol los deje a ellos", señaló.

Según indicó el ‘Puma’, se trata de tres jugadores de gran jerarquía y que han tenido una remarcable trayectoria en sus carreras deportivas. No obstante, les pidió que dejen de lado las polémicas y se centren en destacar por su talento con el balón con su nuevo equipo.

¿Cuándo se hará oficial la llegada de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Jean Deza con Sport Boys?

En los últimos días se informó que los tres jugadores ya llegaron a un acuerdo con la directiva de la ‘Misilera’ para que se incorporen al equipo, con el fin de que ayuden a remediar el bajo desempeño mostrado. Sin embargo, ninguno de los tres aún ha sido oficializado.

En el caso de Zambrano y Trauco, se espera que su fichaje se haga oficial en los próximos días y tengan un contrato hasta final de la temporada. Distinto es el caso de Deza, quien tiene que arreglar diversos asuntos legales con su exclub, Santos de Nazca.