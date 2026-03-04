Con Zambrano, Trauco y Deza: el imparable once de Sport Boys para dar la hora en la Liga 1

Sport Boys está cerca de romper el mercado de transferencias de la Liga 1 con la contratación de tres enormes futbolistas que muchos clubes quisieran tener en sus filas: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Jean Deza. Como sabemos, los dos primeros acaban de dejar Alianza Lima por indisciplina y el tercero en cuestión se quedó sin equipo tras dejar el Santos de Nazca de la Liga 2 a fines de año. En ese sentido, los rosados pueden tener un temible equipazo.

Hace poco el periodista Gustavo Peralta informó que existe un acuerdo entre los rosados con los dos elementos que hasta inicios del presente 2026 estuvieron en Matute. "Sport Boys avanza en la formalización y condiciones de contrato con Carlos Zambrano y Miguel Trauco. La administración rosada propone vínculo hasta fin de año y con opción a ampliarlo para el centenario si es que se cumplen objetivos. Además, se incluyen condiciones de protección para los intereses de la institución que se espera sean aceptadas para sellar el acuerdo", indicó.

Zambrano y Trauco se aproximan al Callao.

A los dos ex Alianza Lima se le suma otro jugador con paso por La Victoria, nos referimos a Jean Deza. Y es que el mismo comunicador dio a conocer que hoy puede haber reunión entre Sport Boys y el delantero, quien ha asegurado que se 'calmará' cuando llegue al Callao y no cometerá ninguna indisciplina durante su estadía en el club 'chalaco'. Por ello, es casi asegurado la incorporación de estos tres refuerzos.

Jean Deza quiere dar la hora en Sport Boys.

Posible once inicial de Sport Boys con Zambrano, Trauco y Deza

Teniendo en cuenta lo anterior indicado, así podría formar Sport Boys de Jaime de la Pava en los siguientes partidos del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: Steven Rivadeneyra; Oslimg Mora, Gustavo Dulanto, Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Federico Illanes, Hernán Da Campo; Percy Liza, Juan Torres, Jean Deza y Lucuano Nequecaur.

Próximo partido de Sport Boys

Vale precisar que el siguiente encuentro del elenco rosado será ante Cienciano del Cusco en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, el próximo lunes 9 de marzo desde las 17.30 horas de Perú y por la fecha 6 del campeonato peruano. Asimismo, la transmisión del compromiso será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV para todo el territorio nacional.