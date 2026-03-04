¿Qué pasó con Santiago Ormeño, el goleador que ilusionó a todo el Perú y hoy desapareció?

Santiago Ormeño es uno de los delanteros que la selección peruana logró repatriar para que defienda a nuestro país con miras a las Eliminatorias Qatar 2022. Dado su buen presente en Puebla de la Liga MX, Ricardo Gareca y la FPF trabajaron para su convocatoria ante la necesidad de tener un '9' en busca de un pase a la Copa del Mundo.

Sin embargo, no logró consolidarse del todo y poca actividad tuvo durante los respectivos partidos de clasificatorias. Pese a ello, siempre se mantuvo en el radar para posibles convocatorias, pero su presente no aportó del todo al estar sin la confianza de los comandos técnicos de los clubes que tuvo por delante.

El debut de Santiago Ormeño con la selección peruana se dio en el choque ante Bolivia en La Paz, un 10 de octubre del 2021. El atacante nacido en México ingresó sobre los 67 minutos en reemplazo de Gianluca Lapadula. Se mostró muy participativo, pero finalmente no logró concretar un gol y el equipo de Gareca cayó por 1-0.

¿Qué pasó con Santiago Ormeño?

Tras estar de club en club en la Liga MX, luego de la eliminación de Perú a la Copa del Mundo 2022, el nivel de Santiago Ormeño cayó abismalmente. Los técnicos no le daban el respaldo y muchos tenían el recuerdo de su gran rendimiento con Puebla en el 2021. Sin embargo, poco pudo replicar ese gran momento en las siguientes escuadras.

Tanto fue su poca continuidad en el fútbol mexicano, que sorprendió al migrar al fútbol de China con QD Hainiu. Pese a tener esa gran oportunidad en el fútbol de Asia, solo afrontó un total de dos partidos y 148 minutos en campo. No marcó un solo gol y terminó quedando como agente libre para este 2026.

Se sabe que varios mercados de pases aún siguen abiertos en diferentes ligas. Una de ellas es la peruana, pero no hay rumores o acercamientos con el atacante de 32 años que se perfilaba a ser el '9' de la selección peruana, pero que ahora se encuentra sin club para el lamento de su carrera profesional.

¿En qué clubes jugó Santiago Ormeño?

CF América Coapa

UNAM II

Pioneros Cancún

Lobos II

Club Puebla

León

Chivas

FC Juárez

QD Hainiu

Valor de mercado de Santiago Ormeño

Según revela el portal "Transfermarkt", Santiago Ormeño tiene un valor de mercado de 250 mil euros a sus 32 años de edad. Su mejor versión fue en la temporada 2021 cuando defendía la camiseta de Puebla de México, al llegar a una cifra récord de 4 millones de euros.