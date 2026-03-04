PÉSIMAS NOTICIAS para inmigrantes en Utah: Avanza proyecto de ley que afectará negativamente los BENEFICIOS para indocumentados

Un polémico proyecto de ley, que originalmente buscaba depurar el código estatal de programas migratorios obsoletos, avanza en el Capitolio de Utah. Sin embargo, ahora incluye nuevas disposiciones que podrían restringir el acceso a beneficios clave, como la matrícula universitaria con tarifa estatal y otros apoyos para personas sin estatus migratorio legal.

La iniciativa conocida como HB386, que surgió como una propuesta para eliminar dos programas migratorios antiguos del código estatal, el programa de trabajadores invitados y el de residentes inmigrantes, ambos aprobados en 2011, cambió drásticamente durante su trámite legislativo. Aunque esos programas nunca entraron en funcionamiento por falta de aprobación federal, el paquete legislativo se modificó para incluir nuevas reglas que vinculan la elegibilidad de beneficios con la ciudadanía.

La representante republicana por Provo, Lisa Shepherd, quien presentó el proyecto original, explicó que su intención es limpiar las leyes estatales de programas que Utah no puede aplicar sin el visto bueno del gobierno federal. Según Shepherd, "todo esto se reduce a que el gobierno federal necesita actuar. Ellos son quienes deben adoptar un programa federal. Si les gusta lo que tenemos aquí en Utah, los invito a revisarlo y utilizarlo", citó Telemundo Utah.

No obstante, mientras el proyecto se debatía en el pleno, el representante republicano por Layton, Trevor Lee, propuso incluir elementos de otra iniciativa migratoria estancada, la HB88, añadiendo requisitos de ciudadanía para acceder a ciertos beneficios estatales.

Como resultado, los cambios propuestos ahora exigen prueba de ciudadanía para recibir beneficios como programas de retiro estatal, ayuda para vivienda, licencias profesionales y matrícula universitaria con tarifa estatal. "Esto agregará cuatro disposiciones diferentes al proyecto relacionadas con exigir prueba de ciudadanía para beneficios como retiro estatal, vivienda, licencias y matrícula universitaria", declaró Lee a Telemundo Utah.

Impacto del proyecto de ley en estudiantes y trabajadores inmigrantes

La modificación generó una fuerte reacción entre varios legisladores y defensores de derechos civiles, quienes advierten que las nuevas disposiciones podrían perjudicar gravemente a jóvenes inmigrantes que han crecido en Utah y dependen de la matrícula estatal para continuar sus estudios. Legisladores de ambos partidos señalaron que el lenguaje añadido al proyecto refleja casi el mismo contenido de la HB88 original y podría limitar el acceso a la educación superior de los estudiantes sin estatus legal.

La senadora demócrata y líder de la minoría, Luz Escamilla, expresó su preocupación por las posibles consecuencias a largo plazo para las familias inmigrantes en Utah. "Una de las preocupaciones más grandes es que cosieron partes de la HB88 en esta propuesta de ley, donde se elimina la colegiatura para que los niños puedan ir a la universidad como residentes del estado, independientemente de su estatus legal", declaró Escamilla en el debate, según Telemundo Utah.

Otros legisladores también advirtieron que restringir el acceso a la matrícula estatal para estudiantes inmigrantes podría afectar de manera negativa la fuerza laboral del estado y limitar la formación de trabajadores calificados. "Entonces, yo creo que el Senado es donde vamos a tener la posibilidad de frenar este tipo de propuestas que son inhumanas", subrayó Escamilla.

Finalmente, la Cámara de Representantes aprobó el texto final del proyecto con un resultado de 39 votos a favor y 33 en contra, marcando un avance significativo de la medida que, de avanzar, podría cambiar el acceso a beneficios estatales para inmigrantes en Utah.