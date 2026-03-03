¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Carabobo por la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal visitará a Carabobo este miércoles 4 de marzo por la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores. El partido se realizará en el Polideportivo Misael Delgado y promete cautivar a los amantes del buen fútbol. Los celestes llegan a la cita tras dejar en el camino a 2 de Mayo, mientras que el conjunto venezolano superó la llave contra Huachipato.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo por la Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Carabobo por la Copa Libertadores estará a cargo de ESPN (Perú y América Latina). Por streaming, el duelo estará disponible por Disney Plus.

Canal para ver Sporting Cristal vs. Carabobo en Estados Unidos

Si te encuentras en Estados Unidos, el partido de Sporting Cristal por la Copa Libertadores lo puedes ver EN VIVO por beIN Sports y Fanatiz USA.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Carabobo en Perú?

ESPN televisará el partido de Sporting Cristal vs. Carabobo por la Copa Libertadores. Sintoniza el canal según tu operador de cable:

Movistar TV: 15 (SD) y 715 (HD)

DirecTV: 621 (SD/HD) y 1621 (HD)

Claro TV: 64 (SD) y 521 (HD)

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal llega al compromiso tras perder contra Sport Huancayo por la Liga 1. En ese duelo, el estratega Paulo Autuori decidió apostar por un equipo alterno, dando descanso a habituales titulares.

El estratega fue autocrítico y señaló que su equipo no compitió ante Huancayo. Sin embargo, como en el fútbol no hay tiempo para lamentos, deben dar la vuelta a la página.