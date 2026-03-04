Prensa venezolana dio rotundo calificativo a Sporting Cristal previo partido con Carabobo: "Es..."

Sporting Cristal afrontará HOY uno de los partidos más importantes ante Carabobo FC por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses visitarán territorio venezolano con la consiga de obtener un resultado positivo que encamine su clasificación. En la previa del encuentro, la prensa venezolana sorprendió con una rotunda opinión sobre el equipo bajopontino.

Este duelo de la Conmebol Libertadores se perfila como uno de los más atractivos de la jornada, motivo por el cual la prensa internacional ya comenzó a emitir sus análisis. En particular, el medio venezolano 'El Foco' analizó la previa de este encuentro y opinó sobre el presente con el que llega Sporting Cristal.

En su publicación, destacaron que el conjunto rimense arriba motivado tras una ajustada victoria frente a 2 de Mayo la semana pasada, lo que permitió su clasificación. Sin embargo, también subrayaron que el equipo peruano no atraviesa su mejor momento en la Liga 1, donde ha mostrado un bajo desempeño.

"Por su parte, el Sporting Cristal llega a Venezuela tras una clasificación sufrida. El equipo «Celeste» eliminó al 2 de Mayo de Paraguay en una dramática tanda de penales (5-4) después de empatar ambos encuentros de la Fase 2. El momento del equipo peruano en su liga local es irregular", mencionaron.

Por otro lado, remarcaron que este compromiso representa una gran oportunidad para que Carabobo FC haga historia eliminando a un complicado rival. "El Carabobo FC se prepara para uno de los desafíos más importantes de su historia reciente", señalaron.

Sporting Cristal y las bajas para enfrentar a Carabobo FC

En la previa, se conoció que el equipo de Paulo Autuori llega con varios jugadores fuera de su nómina de convocados. Los más llamativos son Santiago González y Luis Abram por lesión. Asimismo, Maxloren Castro y Jair Moretti no fueron considerados tras la difusión de un video viral con contenido obsceno en redes sociales.