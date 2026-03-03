Universitario confirma partido ante César Vallejo con Sekou Gassama: fecha, hora y dónde ver

Al igual que lo hizo Alianza Lima, ahora Universitario de Deportes confirmó que jugará un partido amistoso ante la Universidad César Vallejo previo al duelo que tendrá por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. Por ello, a continuación te contamos cuándo, a qué hora y dónde ver el compromiso entre el actual campeón de la Liga 1 y el club que este año luchará por volver a la máxima división del fútbol peruano.

Antes de viajar a Andahuaylas para chocar con Los Chankas y buscar seguir entre los primeros lugares, la 'U' confirmó que recibirá en Lima al cuadro 'Poeta' que pasará un año más en la Liga 2. Mediante su cuenta oficial de 'X', los cremas anunciaron este duelo usando una fotografía de Sekou Gassama, por lo que quizá el delantero de Senegal cuenta con algunos minutos para mejorar su estado físico.

"Hazte miembro de nuestro canal y acompaña al primer equipo en su amistoso de mañana ante Club UCV. Únete a la comunidad de YouTube del más campeón aquí", informó Universitario de Deportes en redes sociales, revelando así el encuentro ante la César Vallejo este mismo miércoles 4 de marzo en Campo Mar, donde habitualmente entrena el plantel comandado por Javier Rabanal.

Universitario enfrentará a la César Vallejo.

Recordemos que este será el segundo cotejo amistoso del cuadro trujillano en la capital, ya que recientemente chocó con Alianza Lima en Matute y se llevó un triunfo 2-1. Eso sí, los blanquiazules no jugaron con su plantel principal sino que utilizaron a aquellos futbolistas que no venían teniendo minutos a lo largo de la temporada, por lo que probablemente los de Ate hagan algo similar.

Universitario vs. César Vallejo: hora y dónde ver

La 'U' recibirá a César Vallejo desde las 10.00 horas de la mañana en todo el Perú y no podrás ver este partido si eres un hincha normal. La transmisión del amistoso será mediante la señal de UniversitarioTVU en YouTube, pero únicamente estará disponible para los miembros del canal. De todas formas, en Líbero te brindaremos los goles del encuentro una vez este haya culminado.