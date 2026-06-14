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Fabio Gruber firmó por Mainz y apunta a consolidarse en la Selección Peruana

Tras fichar por Mainz 05, Fabio Gruber buscará consolidarse en la Bundesliga y ganarse un lugar fijo en la Selección Peruana de Mano Menezes.

Redacción Líbero
Fabio Gruber dejó FC Nuremberg y fue anunciado como fichaje del Mainz.
Fabio Gruber dejó FC Nuremberg y fue anunciado como fichaje del Mainz. | Foto: Selección Peruana
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Fabio Gruber atraviesa el momento más importante de su carrera. El defensor peruano-alemán dio el salto a la Bundesliga tras concretar su fichaje por el Mainz 05, uno de los clubes tradicionales de la máxima categoría del fútbol alemán.

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A sus 23 años, el zaguero llega a un escenario de máxima exigencia luego de destacar en el Núremberg. Su crecimiento constante y liderazgo en el campo llamaron la atención del Mainz, que decidió apostar por su incorporación para las próximas temporadas.

Sin embargo, el reto de Gruber no se limita a consolidarse en Alemania. El defensor también tiene como gran objetivo afianzarse en la Selección Peruana y convertirse en una alternativa confiable para el comando técnico de Mano Menezes.

Fabio Gruber es habitual convocado por Mano Menezes.

Fabio Gruber es habitual convocado por Mano Menezes.

El central considera que competir semana a semana en la Bundesliga le permitirá elevar su nivel futbolístico, ganar experiencia internacional y llegar con mayor preparación a cada convocatoria de la Bicolor.

Con continuidad, disciplina y roce europeo, Gruber buscará ganarse un lugar fijo en la 'Sele'. El nuevo desafío en Alemania puede ser el impulso definitivo para convertirse en una pieza importante del presente y futuro del fútbol peruano.

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