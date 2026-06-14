Fabio Gruber firmó por Mainz y apunta a consolidarse en la Selección Peruana

Fabio Gruber atraviesa el momento más importante de su carrera. El defensor peruano-alemán dio el salto a la Bundesliga tras concretar su fichaje por el Mainz 05, uno de los clubes tradicionales de la máxima categoría del fútbol alemán.

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A sus 23 años, el zaguero llega a un escenario de máxima exigencia luego de destacar en el Núremberg. Su crecimiento constante y liderazgo en el campo llamaron la atención del Mainz, que decidió apostar por su incorporación para las próximas temporadas.

Sin embargo, el reto de Gruber no se limita a consolidarse en Alemania. El defensor también tiene como gran objetivo afianzarse en la Selección Peruana y convertirse en una alternativa confiable para el comando técnico de Mano Menezes.

Fabio Gruber es habitual convocado por Mano Menezes.

El central considera que competir semana a semana en la Bundesliga le permitirá elevar su nivel futbolístico, ganar experiencia internacional y llegar con mayor preparación a cada convocatoria de la Bicolor.

Con continuidad, disciplina y roce europeo, Gruber buscará ganarse un lugar fijo en la 'Sele'. El nuevo desafío en Alemania puede ser el impulso definitivo para convertirse en una pieza importante del presente y futuro del fútbol peruano.