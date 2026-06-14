Universitario empató 1-1 con Sport Boys y complicó su situación en el fútbol peruano

Universitario de Deportes perdió el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, lo que generó mucha tristeza en la hinchada merengue. Ahora, los aficionados recibieron otra dura noticia, debido a que el club empató 1-1 con Sport Boys y sigue sin levantar cabeza. Te contamos los detalles.

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No obstante, para tranquilidad de la gente crema, el conjunto que está pasándola mal no es el dirigido por Héctor Cúper, sino el que actualmente se encuentra disputando la Liga 3, la cual es la tercera división del fútbol peruano. Los de Ate siguen sin poder sumar tres puntos.

Resulta que, por la fecha dos del campeonato nacional, Universitario de Deportes igualó 1-1 con Sport Boys en Campo Mar, y de esta manera suma dos puntos en la tabla de posiciones. Esto hace que el elenco merengue se ubique en zona de eliminación en estos momentos, aunque todavía falta mucho por jugar.

La 'U' marcha en la séptima casilla de la Liga 3, a un punto de Juventu Huracán, que está en zona de clasificación a la siguiente ronda. En el Grupo B también está Alianza Lima, que se sitúa segundo con cuatro unidades y busca avanzar para soñar con el ascenso a la Liga 2, segunda división.

Universitario empató en la Liga 3.

Recordemos que la temporada pasada los cremas llegaron a instancias finales, pero terminaron eliminados por Estudiantil CNI. Por ello, este año buscarán alcanzar el objetivo, aunque de momento están lejos de lograrlo.