0
EN DIRECTO
Países Bajos vs Japón por el Mundial 2026
EN VIVO
Alianza Lima vs César Vallejo por Copa de la Liga

¿Qué pasó con Duarte? Alianza Lima presumió a tremendo portero e hinchas se sorprenden

Alianza Lima compartió en redes sociales la imagen de un portero de gran talla y dejó de lado a Alejandro Duarte y Guillermo Viscarra.

Francisco Esteves
Alianza Lima presumió a tremendo portero e hinchas se sorprenden.
Alianza Lima presumió a tremendo portero e hinchas se sorprenden. | Foto: Alianza Lima - X.
COMPARTIR

Alianza Lima no para con su preparación de cara a lo que será el Torneo Clausura, donde debe salir campeón si quiere convertirse en el nuevo monarca de la Liga 1 sin necesidad de disputar una final. En ese sentido, recientemente presumió en redes sociales a un portero de gran talla que no es Alejandro Duarte ni Guillermo Viscarra.

Mundial de la FIFA se rindió ante futbolista de la selección peruana.

PUEDES VER: Mundial de la FIFA se rindió ante futbolista de la selección peruana: "Mareó a toda Francia"

Como se sabe, los blanquiazules debutarán en la Copa de la Liga Caliente 2026 ante César Vallejo en Trujillo, pero no tendrán a Pablo Guede en el banquillo ni contarán con sus principales futbolistas porque el comando técnico prefirió darles descanso para evitar alguna posible lesión. Por ello, el equipo de la Liga 3 es el que se presentará en este certamen.

Bajo esa premisa, recientemente Alianza Lima compartió en redes sociales una imagen del plantel cuando llegó al Estadio César Acuña, y en ella se aprecia a un portero de enorme estatura. Se trata de Ángel de la Cruz, quien normalmente es el tercer guardameta del club y no suma muchos minutos en la Liga 1 2026.

Alianza Lima

Ángel de la Cruz titular en Alianza Lima.

El golero blanquiazul mide 1,98 metros y contará con rodaje en el primer equipo, aunque será en la Copa de la Liga Caliente 2026. Con su rendimiento, buscará ganarse una oportunidad en el elenco que disputará dentro de poco el Torneo Clausura 2026.

¿Dónde ver a Alianza Lima en la Copa Caliente 2026?

Todos los partidos de Alianza Lima en la Copa Caliente 2026 tendrán transmisión gratis a través de la señal de Bicolor + en su canal oficial de YouTube. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos todas las incidencias de sus encuentros.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima vs. César Vallejo EN VIVO HOY: a qué hora juegan, dónde ver y alineaciones

  2. Alianza Lima vs. César Vallejo: las novedosas alineaciones para debutar en la Copa de la Liga

  3. Kylian Mbappé se rindió en elogios ante Perú previo al debut de Francia en el Mundial 2026

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano