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¿Qué pasó con Duarte? Alianza Lima presumió a tremendo portero e hinchas se sorprenden
Alianza Lima compartió en redes sociales la imagen de un portero de gran talla y dejó de lado a Alejandro Duarte y Guillermo Viscarra.
Alianza Lima no para con su preparación de cara a lo que será el Torneo Clausura, donde debe salir campeón si quiere convertirse en el nuevo monarca de la Liga 1 sin necesidad de disputar una final. En ese sentido, recientemente presumió en redes sociales a un portero de gran talla que no es Alejandro Duarte ni Guillermo Viscarra.
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Como se sabe, los blanquiazules debutarán en la Copa de la Liga Caliente 2026 ante César Vallejo en Trujillo, pero no tendrán a Pablo Guede en el banquillo ni contarán con sus principales futbolistas porque el comando técnico prefirió darles descanso para evitar alguna posible lesión. Por ello, el equipo de la Liga 3 es el que se presentará en este certamen.
Bajo esa premisa, recientemente Alianza Lima compartió en redes sociales una imagen del plantel cuando llegó al Estadio César Acuña, y en ella se aprecia a un portero de enorme estatura. Se trata de Ángel de la Cruz, quien normalmente es el tercer guardameta del club y no suma muchos minutos en la Liga 1 2026.
Ángel de la Cruz titular en Alianza Lima.
El golero blanquiazul mide 1,98 metros y contará con rodaje en el primer equipo, aunque será en la Copa de la Liga Caliente 2026. Con su rendimiento, buscará ganarse una oportunidad en el elenco que disputará dentro de poco el Torneo Clausura 2026.
¿Dónde ver a Alianza Lima en la Copa Caliente 2026?
Todos los partidos de Alianza Lima en la Copa Caliente 2026 tendrán transmisión gratis a través de la señal de Bicolor + en su canal oficial de YouTube. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos todas las incidencias de sus encuentros.
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