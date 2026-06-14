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Mundial de la FIFA se rindió ante futbolista de la selección peruana: "Mareó a toda Francia"

El Mundial de la FIFA sorprendió al mundo entero tras rendir homenaje a un conocido futbolista de la selección peruana.

Francisco Esteves
Mundial de la FIFA se rindió ante futbolista de la selección peruana.
Mundial de la FIFA se rindió ante futbolista de la selección peruana. | Foto: La Bicolor - X.
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Ha comenzado el Mundial 2026 y todos los hinchas del fútbol están entusiasmados con cada partido. En esa línea, el principal torneo de la FIFA sorprendió a los aficionados peruanos al elogiar a una figura de la selección peruana en sus redes sociales.

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Nos referimos a André Carrillo. La Copa del Mundo recordó el paso de la Blanquirroja por Rusia 2018, cuando compartió grupo con Francia, Dinamarca y Australia. Precisamente, durante el encuentro contra los galos, el atacante nacional brilló y superó a la defensa rival con una gran jugada.

"Cuando André Carrillo mareó a toda Francia", publicó la cuenta oficial del Mundial en sus redes sociales, junto a un video de La Culebra ante Francia. Lamentablemente para la selección peruana, ese partido terminó con derrota por 1-0 y significó su eliminación del torneo internacional más importante de la FIFA.

Vale precisar que, actualmente, André Carrillo sigue formando parte del combinado nacional, pero ya no ocupa el puesto de delantero, sino que cumple una labor en el mediocampo. No obstante, sus actuaciones más recientes han dejado mucho que desear para la hinchada peruana.

Trayectoria de André Carrillo

Estos han sido sus clubes:

  • Alianza Lima
  • Sporting de Lisboa
  • Benfica
  • Watford
  • Al-Hilal
  • Al-Qadisiyah
  • Corinthians
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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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