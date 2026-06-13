Roberto Mosquera buscó a seleccionado peruano para reforzar a Sporting Cristal: "Intención"

Sporting Cristal está enfocado en realizar una reestructuración de su plantel para afrontar el Torneo Clausura 2026 con el objetivo de consagrarse con el título y, de paso, escapar de los últimos lugares de la tabla de posiciones. En esa línea, se conoció que está tras los pasos de un seleccionado peruano que es del gusto de Roberto Mosquera.

Roberto Mosquera buscó a seleccionado peruano para reforzar a Sporting Cristal

Sporting Cristal debe reforzarse en diversas posiciones para el Torneo Clausura con el objetivo de quedarse con el título, por lo que no puede fallar en la elección de sus fichajes. En esa línea, en el programa 'Modo Fútbol', el periodista Gustavo Peralta reveló detalles del mercado de pases del club rimense.

El periodista deportivo sorprendió al señalar que Roberto Mosquera se contactó con un jugador con paso por la selección peruana para hacerle saber su intención de ficharlo. Se trata del arquero Carlos Grados, quien actualmente milita en CD Moquegua.

Carlos Grados suena para volver a Sporting Cristal en el Torneo Clausura

"Me dijeron que Roberto Mosquera se comunicó con Carlos Grados para hacerle saber su intención de llevarlo a Cristal, pero que iba a depender de la evaluación medica que le iban hacer a Solís", mencionó el citado comunicador.

Asimismo, Peralta indicó que esta operación dependerá netamente de la evaluación médica de Renato Solís, quien se encuentra lesionado. En caso de que los resultados no sean favorables, el club buscará el fichaje de Carlos Grados, quien le gusta mucho a Roberto Mosquera.

"Si lo de Solis demoraba un mes más de recuperación no traían a un arquero, pero si demoraba un poco más traían a un arquero y ahí encaja Carlos Grados porque Melgar no quiere soltar a Cáceda. Grados es un jugador del paladar futbolístico de Roberto Mosquera", complementó.

Carlos Grados y su paso por la selección peruana

Carlos Grados fue en su momento uno de los porteros más destacados de su categoría, por lo que fue llamado integrar la convocatoria de la Selección Peruana Sub-20 en la temporada 2014. Con la ‘Bicolor’ jugó el Sudamericano de aquel año atajando en dos partidos.