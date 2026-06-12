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Roberto Mosquera podría ocasionar que refuerzo extranjero no llegue a Sporting Cristal
Sporting Cristal ya tenía prácticamente cerrado un refuerzo extranjero, pero la pausa en los fichajes podría abrirle la puerta a propuestas de Brasil y Rusia.
Sporting Cristal podría perder una de las opciones que tenía en carpeta para reforzar su equipo con miras al Torneo Clausura. La dirección deportiva celeste ya tenía casi por completo encaminado el fichaje de su último extranjero, cuyo nombre había cobrado fuerza en las últimas semanas.
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Se trata de Juan Manuel Cuesta, extremo de 24 años, que tenía pie y medio en La Florida. Por ahora, su pase se ha complicado tras la decisión de Roberto Mosquera de paralizar temporalmente las incorporaciones. El nuevo entrenador rimense considera prioritario evaluar durante al menos dos semanas al actual grupo antes de aprobar contrataciones o definir posibles salidas.
La medida responde al deseo del estratega de conocer a fondo los recursos con los que cuenta antes de solicitar refuerzos. Sin embargo, el tiempo podría jugar en contra del club, debido a que Cuesta es uno de los jugadores más atractivos del mercado sudamericano.
Extranjeros entranan en La Florida
El atacante atraviesa un gran momento en la UCV de Venezuela, donde registra 10 goles y siete asistencias en 23 partidos disputados. Sus números han despertado el interés de varios clubes, y no solo del fútbol peruano.
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Ofertas de Brasil y Rusia
De hecho, equipos de Brasil y Rusia ya han realizado movimientos para conocer su situación, por lo que en La Florida saben que una demora excesiva podría alejarlos definitivamente de una de sus principales alternativas para potenciar el ataque en la segunda parte de la temporada.
Por ahora, el futuro de Juan Manuel Cuesta sigue abierto. Mientras Mosquera analiza al equipo, el mercado continúa en movimiento y el colombiano surge como una oportunidad que Sporting Cristal podría dejar pasar si no toma una decisión a tiempo.
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