Wilder Cartagena suena para dejar la MLS y firmar con club grande de la Liga 1: "Contrato..."

Wilder Cartagena es uno de los jugadores más reconocidos por los hinchas y, hasta hace poco, uno de los habituales en la selección peruana. Ahora, el volante nacional suena para dejar las filas del Orlando City de la MLS tras despertar el interés de un club grande de la Liga 1 para el Torneo Clausura 2026. ¿Alianza Lima, Sporting Cristal o Universitario?

Wilder Cartagena suena para dejar la MLS y firmar con club grande de la Liga 1

Durante el programa ‘Modo Celeste’, el periodista Denilson Barrenechea sorprendió a todos los hinchas al indicar que Sporting Cristal está interesado en poder concretar el fichaje de Wilder Cartagena y potenciar su mediocampo para el segundo semestre de la temporada.

Según indicó el periodista deportivo, el exjugador de Alianza Lima es uno de los deseos de Roberto Mosquera tras su regreso a la dirección técnica. Por ello, el entrenador comunicará a la directiva su intención de ficharlo.

Wilder Cartagena suena como opción en Sporting Cristal para el Torneo Clausura

“Roberto Mosquera quiere a Wilder Cartagena y se lo comunicará a la directiva de Sporting Cristal. El volante de 31 años termina contrato con Orlando City en diciembre”, fue la información que compartió el citado comunicador.

En esa línea, Barrenechea señaló que Cartagena finaliza contrato con el Orlando City a finales de 2026, una oportunidad de oro para que los rimenses puedan acercarle una oferta.

Números de Wilder Cartagena esta temporada

De acuerdo con el portal Sofascore, Wilder Cartagena ha quedado relegado en el Orlando City, donde ha sumado muy pocos minutos en este 2026. El volante solo ha podido disputar 62 minutos en campo, debido a las constantes lesiones que ha atravesado. Una situación que lo ha hecho perder terreno en el club.

Valor de mercado de Wilder Cartagena

El valor de mercado de Wilder Cartagena ha ido disminuyendo en los últimos años. Actualmente, el mediocentro nacional está cotizado en 1,2 millones de euros, según el portal internacional Transfermarkt.