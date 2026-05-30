¿Wilder Cartagena da el batacazo y regresa a Alianza Lima para el Clausura 2026? Se revela la verdad

Wilder Cartagena empieza a sonar para dejar la MLS y convertirse en refuerzo de Alianza Lima para el Torneo Clausura. Conoce qué tan real es esta posibilidad.

Angel Curo
Tras haberse coronado campeón del Torneo Apertura, los rumores de fichajes en Alianza Lima no se hacen esperar. Los blanquiazules saben que adolecen de ciertas posiciones y ya empiezan a moverse en el mercado. En ese contexto, el nombre de Wilder Cartagena ha sonado para volver al club 'íntimo' y conquistar el Clausura. Te contamos los detalles.

En las últimas horas empezó a surgir el rumor en redes sociales sobre el posible regreso de Wilder Cartagena a la escuadra victoriana para potenciar el mediocampo en el Torneo Clausura. Precisamente, el periodista especializado en tienda íntima Gerson Cuba se pronunció sobre esta posibilidad.

Según indicó el comunicador en su canal de YouTube, por el momento la dirección deportiva de Alianza Lima no tiene ningún tipo de negociación con el futbolista nacional. No obstante, sorprendió al señalar que sí hubo un pequeño sondeo para conocer su situación, pero todo quedó allí.

"Sobre Wilder Cartagena, lo único que sé es que han preguntado, nada más. No hay nada formal, no hay acercamientos o negociaciones, solamente ha sido como un previo sondeo", señaló el hombre de prensa.

De esta forma, el regreso de Wilder Cartagena a Matute a mitad de año no aparece como una gran posibilidad y todo indica que se mantendrá en las filas del Orlando City de la MLS, por lo menos hasta final de temporada.

Wilder Cartagena y su oscuro presente en el Orlando City

Wilder Cartagena tiene poca regularidad en las filas del Orlando City esta temporada. Solo ha disputado cinco partidos en lo que va del año y ha sumado apenas 62 minutos en cancha. Esta es una muestra clara de que no está siendo considerado tras regresar de su lesión a inicios de año.

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

