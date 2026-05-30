Vale más de un millón, firmó con Alianza Lima hasta 2028 y es seguido por clubes de Sudamérica

Alianza Lima viene destacando en la Liga 1 2026 y es uno de los firmes candidatos para quedarse con el título tras coronarse en el Torneo Apertura. En su plantel, han tenido actuaciones estelares y ahora se conoció que un futbolista valorizado en más de un millón de euros es seguido de cerca por clubes de Sudamérica.

Uno de los jugadores más relevantes en las victorias de los blanquiazules fue Renzo Garcés. El defensa fue titular en la gran mayoría de encuentros e incluso es uno de los goleadores del equipo. Por ello, no extraña que sea seguido por clubes del continente.

En ese sentido, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que el central de Alianza Lima es seguido de cerca por clubes de Brasil, México y Argentina, como premio a su gran desempeño esta temporada. Aunque por el momento no existe nada concreto con ninguna institución.

Renzo Garcés es seguido por clubes de Brasil, México y

Lo cierto es que Renzo Garcés aún tiene contrato vigente con los blanquiazules, luego de renovar hasta finales de la temporada 2028. Además, cabe señalar que el club no tiene pensado vender a sus principales figuras, a pedido del propio Pablo Guede.

En ese sentido, la única posibilidad de que el central nacional abandone las filas de Alianza Lima es que llegue una oferta millonaria lo suficientemente atractiva para la directiva y que se evalúe su salida.

Renzo Garcés y su gran momento en Alianza Lima

En esta temporada de Alianza Lima, Renzo Garcés se ha consolidado como uno de los capitanes y principales figuras del equipo. De hecho, pese a ser defensor, es uno de los goleadores del plantel con cinco goles. Además, asumió el liderazgo a inicios de la temporada.

Valor de mercado de Renzo Garcés

Renzo Garcés ha demostrado un nivel superlativo en los últimos años, motivo por el cual el portal internacional Transfermarkt lo cotizó en una cifra de 1,2 millones de euros en el mercado de pases. No obstante, esta cifra se perfila a seguir aumentando considerando su gran nivel.