¿A qué hora juega Alianza Lima vs FC Cajamarca y dónde ver partido por Liga 1?

Alianza Lima se enfrenta a FC Cajamarca en partido por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El campeón del primer certamen de la temporada quiere seguir sumando puntos para el acumulado y medirá fuerzas ante el cuadro capitaneado por Hernán Barcos. ¿Qué equipo se quedará con los tres puntos?

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. FC Cajamarca?

El partido entre Alianza Lima y FC Cajamarca, correspondiente a la última fecha del Torneo Apertura, se jugará este domingo 31 de mayo en el Estadio Héroes de San Ramón.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. FC Cajamarca?

Conoce los horarios de acuerdo con tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 13:15 horas

Bolivia y Venezuela: 14:15 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15:15 horas

México: 12:15 horas

Estados Unidos: 14:15 horas (Miami y Nueva York) y 11:15 horas (Los Ángeles)

España: 20:15 horas

¿Dónde ver Alianza Lima vs. FC Cajamarca?

El partido de Alianza Lima vs. FC Cajamarca será transmitido en vivo por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en operadores como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Best Cable y Win TV.

Además, si prefieres seguir las acciones en línea y vía streaming, podrás verlo a través de las plataformas de L1 MAX, DGO, Fanatiz, Movistar TV App y Zapping.

Alianza Lima vs. FC Cajamarca: previa del partido

Alianza Lima visita este domingo a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón para cerrar su participación en el Torneo Apertura. Aunque el conjunto blanquiazul ya se coronó ganador del certamen con anticipación, el plantel victoriano no piensa relajarse. Los íntimos saltarán al terreno de juego con el objetivo de sumar tres puntos vitales que les permitan estirar la ventaja en la tabla del Acumulado de cara a la segunda mitad del año.

Más allá del liderato absoluto, el cuadro victoriano persigue un incentivo histórico en esta última jornada. De conseguir una victoria en la altura cajamarquina, Alianza Lima alcanzará las 42 unidades y establecerá el récord del mejor promedio de puntos (2,47 por partido) en la historia de los torneos cortos del fútbol peruano. Para lograr la hazaña, el comando técnico enviará a su oncena principal, decidida a cerrar esta primera etapa con broche de oro.

Alianza Lima viene de ser campeón en el Torneo Apertura.

En la otra vereda espera FC Cajamarca, escuadra comandada por Celso Ayala que busca terminar el campeonato y regalarle una alegría a su gente. El gran atractivo de la jornada estará en el reencuentro de la zaga íntima con Hernán Barcos, el histórico goleador que hoy defiende la camiseta del Rojo y Oro y comandará el ataque local. El cuadro cajamarquino intentará aprovechar las condiciones de su localía para frenar el gran andar del líder.