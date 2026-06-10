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Partidos de la Copa de la Liga 2026: programación de la fecha 1, horarios y dónde ver
Conoce la programación de la primera jornada de la Copa de la Liga Caliente 2026 con clubes protagonistas como Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, entre otros.
Todo va quedando listo para el inicio de la Copa de la Liga Caliente 2026, en el que se medirán clubes de la Liga 1 y Liga 2 del fútbol peruano. Es claro que habrá clubes protagonistas a lo largo del certamen, por lo que los hinchas están a la expectativa de todo lo que acontezca en cada uno de los compromisos. Dicho ello, te presentamos la programación completa de la primera jornada, que se transmitirá por la señal de Bicolor+ en YouTube.
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Programación de la fecha 1 de la Copa de la Liga Caliente 2026
Jueves 11 de junio
- 3.00 p. m. ADA Jaén vs. Comerciantes Unidos
Viernes 12 de junio
- 1.00 p. m. Unión Minas vs. ADT
- 3.30 p. m. Bentín Tacna Heroica vs. Melgar
- 8.00 p. m. Pirata FC vs. Universitario
Sábado 13 de junio
- 11.00 a. m. San Martín vs. Sport Boys
- 1.15 p. m. Mannucci vs. Alianza Atlético
- 3.30 p. m. Comerciantes FC vs. Sporting Cristal
- 6.30 p. m. Binacional vs. Cienciano
Domingo 14 de junio
- 11.00 a. m. Ayacucho FC vs. Chankas CYC
- 1.15 p. m. Alianza UDH vs. Sport Huancayo
- 3.30 p. m. César Vallejo vs. Alianza Lima
- 6.00 p. m. Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC
Lunes 15 de junio
- 1.00 p. m. Llacuabamba vs. UTC
- 3.15 p. m. Estudiantil CNI vs. Unión Comercio
Grupos de la Copa de la Liga Caliente 2026
- GRUPO A: Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo, Carlos Mannucci
- GRUPO B: Comerciantes Unidos, Juan Pablo II, ADA
- GRUPO C: UTC, FC Cajamarca, Deportivo Llacuabamba
- GRUPO D: Universitario, Atlético Grau, Pirata FC
- GRUPO E: Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH, Unión Minas
- GRUPO F: Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso, Binacional
- GRUPO G: Los Chankas, Santos FC, Ayacucho FC
- GRUPO H: FBC Melgar, Moquegua FC, Bentín Tacna Heroica
- GRUPO I: Sport Boys, Cantolao, Universidad San Martín
- GRUPO J: Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes FC, Estudiantil CNI
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