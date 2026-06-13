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Alineaciones Alianza vs César Vallejo: El novedoso once del club blanquiazul en la Copa de la Liga

Conoce las alineaciones de Alianza Lima y César Vallejo para el partido de la jornada 1 del grupo A de la Copa de la Liga 2026.

Luis Blancas
Alineaciones Alianza vs César Vallejo en la Copa de la Liga
Alineaciones Alianza vs César Vallejo en la Copa de la Liga | Composición: Líbero
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Alianza Lima se enfrentará a César Vallejo el domingo 14 de junio por la jornada 1 del grupo A de la Copa de la Liga 1 2026 desde el Estadio César Acuña Peralta, ubicado en La Libertad. Te contamos las alineaciones que decidieron los técnicos de ambas escuadras de cara al emocionante encuentro.

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Alineación de Alianza Lima vs César Vallejo

  • Ángel De La Cruz; Samir Meza, Jussepi García, Jefferson Muñoz, Rait Alarcón; Mateo Aramburú, Eddy Cojal, Adriano Neciosup; Marcelo Matzuda, Geray Motta y Marcio Mathey.

Alineación de César Vallejo vs Alianza Lima

  • Jeferson Nolasco; Johan Madrid, Carlos Beltrán, Fernando Da Rosa, Joel Quispe; Frank Ysique, Paulo Mesías, Guillermo Grandez; Junior Catashunga, Italo Regalado, Alejandro Ramírez.
César Vallejo comunicó que más del 50% del estadio está lleno para el duelo ante Alianza Lima

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¿A qué hora juegan Alianza Lima vs César Vallejo por la Copa de la Liga?

El encuentro entre Alianza Lima y César Vallejo se jugará el domingo 14 de junio de 2026 a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio César Acuña Peralta, situado en La Libertad. A continuación, te indicamos el horario en distintos países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.
  • Venezuela: 4.30 p. m.
  • Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 5.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs César Vallejo por la Copa Caliente?

La transmisión del duelo entre Alianza Lima y César Vallejo, válido por la Copa de la Liga 2026, también denominada Copa Caliente, podrá seguirse a través de la plataforma de YouTube de Bicolor+. Asimismo, el minuto a minuto estará disponible en Libero.pe.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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