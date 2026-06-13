Alineaciones Alianza vs César Vallejo: El novedoso once del club blanquiazul en la Copa de la Liga

Alianza Lima se enfrentará a César Vallejo el domingo 14 de junio por la jornada 1 del grupo A de la Copa de la Liga 1 2026 desde el Estadio César Acuña Peralta, ubicado en La Libertad. Te contamos las alineaciones que decidieron los técnicos de ambas escuadras de cara al emocionante encuentro.

Alineación de Alianza Lima vs César Vallejo

Ángel De La Cruz; Samir Meza, Jussepi García, Jefferson Muñoz, Rait Alarcón; Mateo Aramburú, Eddy Cojal, Adriano Neciosup; Marcelo Matzuda, Geray Motta y Marcio Mathey.

Alineación de César Vallejo vs Alianza Lima

Jeferson Nolasco; Johan Madrid, Carlos Beltrán, Fernando Da Rosa, Joel Quispe; Frank Ysique, Paulo Mesías, Guillermo Grandez; Junior Catashunga, Italo Regalado, Alejandro Ramírez.

César Vallejo comunicó que más del 50% del estadio está lleno para el duelo ante Alianza Lima

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs César Vallejo por la Copa de la Liga?

El encuentro entre Alianza Lima y César Vallejo se jugará el domingo 14 de junio de 2026 a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio César Acuña Peralta, situado en La Libertad. A continuación, te indicamos el horario en distintos países:

Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 5.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs César Vallejo por la Copa Caliente?

La transmisión del duelo entre Alianza Lima y César Vallejo, válido por la Copa de la Liga 2026, también denominada Copa Caliente, podrá seguirse a través de la plataforma de YouTube de Bicolor+. Asimismo, el minuto a minuto estará disponible en Libero.pe.