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Alianza Lima vs César Vallejo EN VIVO: alineaciones, a qué hora y dónde ver Copa de la Liga 2026
Mira la transmisión del partido entre Alianza Lima y César Vallejo por la fecha 1 de la Copa de la Liga Caliente 2026, este domingo 14 de junio.
Ha comenzado la Copa de la Liga Caliente 2026, torneo que se realizará en paralelo al Torneo Clausura de la Liga 1 y que mezcla clubes de primera y segunda división. En esa línea, Alianza Lima debutará este domingo 14 de junio ante la Universidad César Vallejo en el Estadio César Acuña Peralta de Trujillo, desde las 3.30 p. m. de Perú y con transmisión exclusiva de La Bicolor + en YouTube. A continuación, te contamos todos los detalles al respecto.
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Los blanquiazules vienen de ser campeones del Torneo Apertura, por lo que hay mucha expectativa entre sus hinchas. Sin embargo, es importante resaltar que los íntimos brindaron su lista oficial de convocados y en ella no aparece ni un solo elemento del plantel principal, ya que el comando técnico decidió probar a los futbolistas que actualmente militan en el equipo que participa en la Liga 3.
Los convocados de Alianza Lima.
Asimismo, para la fase de grupos de la Copa de la Liga Caliente 2026, el entrenador de Alianza Lima no será Pablo Guede, ya que se encuentra en Argentina por temas de salud y recién volverá para el Torneo Clausura. El encargado de estar en el banquillo blanquiazul será Carlos Fernández, quien ya fue confirmado como estratega del plantel principal para estos compromisos.
Alianza Lima vs. César Vallejo: horarios
Te brindamos la hora dependiendo de dónde vivas:
- México y Costa Rica: 2.30 p. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 3.30 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.
- Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay: 5.30 p. m.
¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. César Vallejo?
La transmisión del partido entre Alianza Lima y César Vallejo por la fecha 1 de la Copa de la Liga Caliente 2026, al igual que la de todos los encuentros del torneo, será mediante la señal de La Bicolor +, totalmente gratis y online, a través de su canal oficial en YouTube. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todos los goles e incidencias al instante.
Alianza Lima vs. César Vallejo: posibles alineaciones
- Alianza Lima: Ángel De La Cruz; Samir Meza, Jussepi Garcia, Jefferson Muñoz, Rait Alarcón; Mateo Aramburú, Eddy Cojal, Adriano Neciosup; Marcelo Matzuda, Geray Motta; Marcio Mathey.
- César Vallejo: Jeferson Nolasco; Johan Madrid, Carlos Beltrán, Fernando Da Rosa, Joel Quispe; Frank Ysique, Paulo Mesías, Guillermo Grandez; Junior Catashunga, Italo Regalado, Alejandro Ramírez.
Alianza Lima vs. César Vallejo: tabla de posiciones del Grupo A
|Grupo A
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Alianza Atlético
|1
|1
|3
|2. Alianza Lima
|0
|0
|0
|3. César Vallejo
|0
|0
|0
|4. Carlos A. Mannucci
|1
|-1
|0
Alianza Lima vs. César Vallejo: historial
Desde su primer enfrentamiento oficial en el 2005, ambos clubes se han enfrentado en 44 oportunidades. Alianza Lima ha ganado 13 veces, César Vallejo también 13, y han igualado en 18 ocasiones. Por ello, están igualados en el historial y la UCV es uno de los pocos clubes del Perú que no tiene estadística en contra ante los blanquiazules.
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