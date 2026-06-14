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Próximo partido de Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci: fecha, hora y canal por la Copa Caliente

Tras su debut ante César Vallejo, Alianza Lima enfrentará a Carlos A. Mannucci en Trujillo por la segunda fecha de la Copa Caliente de la Liga 1.

Gary Huaman
Alianza Lima enfrentará a Carlos A. Mannucci por la segunda fecha de la Copa Caliente.
Alianza Lima enfrentará a Carlos A. Mannucci por la segunda fecha de la Copa Caliente. | Foto: Liga 1
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Alianza Lima debutó con un valioso empate ante César Vallejo por el inicio de la Copa Caliente de la Liga 1 2026. Los blanquiazules afrontaron este encuentro con los futbolistas de la Liga 3 y supieron aguantar el resultado a los dirigidos por José Guillermo del Solar e incluso tuvieron chances para ganarlo en los últimos minutos.

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Tras este encuentro, ahora los íntimos de La Victoria deberán enfrentar a Carlos A. Mannucci por la segunda jornada. Cuadro que viene de perder por la mínima diferencia ante Alianza Atlético y que buscará sumar un triunfo para salir del fondo de la tabla.

A continuación, podrás saber toda la información del duelo entre blanquiazules y carlistas.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci por la Copa Caliente?

El partido entre Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci por la segunda fecha de la Copa Caliente está pactado para este sábado 20 de junio en el Estadio Mansiche de Trujillo.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci por la Copa Caliente?

El duelo entre Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci empezará a las 8.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci por la Copa Caliente?

La transmisión de Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci por la Copa Caliente de la Liga 1 estará a cargo de la plataforma de YouTube Bicolor+.

Tabla de Alianza Lima en la Copa Caliente 2026

PosiciónEquipoPJDFPuntos
1Alianza Atlético113
2Alianza Lima101
3César Vallejo101
4Carlos Mannucci1-10
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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