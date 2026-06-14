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Próximo partido de Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci: fecha, hora y canal por la Copa Caliente
Tras su debut ante César Vallejo, Alianza Lima enfrentará a Carlos A. Mannucci en Trujillo por la segunda fecha de la Copa Caliente de la Liga 1.
Alianza Lima debutó con un valioso empate ante César Vallejo por el inicio de la Copa Caliente de la Liga 1 2026. Los blanquiazules afrontaron este encuentro con los futbolistas de la Liga 3 y supieron aguantar el resultado a los dirigidos por José Guillermo del Solar e incluso tuvieron chances para ganarlo en los últimos minutos.
Tras este encuentro, ahora los íntimos de La Victoria deberán enfrentar a Carlos A. Mannucci por la segunda jornada. Cuadro que viene de perder por la mínima diferencia ante Alianza Atlético y que buscará sumar un triunfo para salir del fondo de la tabla.
A continuación, podrás saber toda la información del duelo entre blanquiazules y carlistas.
¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci por la Copa Caliente?
El partido entre Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci por la segunda fecha de la Copa Caliente está pactado para este sábado 20 de junio en el Estadio Mansiche de Trujillo.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci por la Copa Caliente?
El duelo entre Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci empezará a las 8.00 p. m. (hora peruana).
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci por la Copa Caliente?
La transmisión de Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci por la Copa Caliente de la Liga 1 estará a cargo de la plataforma de YouTube Bicolor+.
Tabla de Alianza Lima en la Copa Caliente 2026
|Posición
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Atlético
|1
|1
|3
|2
|Alianza Lima
|1
|0
|1
|3
|César Vallejo
|1
|0
|1
|4
|Carlos Mannucci
|1
|-1
|0
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