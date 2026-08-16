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Ex Alianza Lima fue destituido de importante club en pleno torneo peruano: "Ha dejado de pertenecer"

Mediante sus redes sociales, el club peruano anunció que el exblanquiazul no continuará entre sus filas.

Antonio Vidal
Ex Alianza Lima fue destituido de importante club en pleno torneo peruano. Foto. Composición Líbero
Ex Alianza Lima fue destituido de importante club en pleno torneo peruano. Foto. Composición Líbero
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A lo largo de su historia, Alianza Lima ha contado con diversos entrenadores que dejaron una marca en la institución, entre ellos Guillermo Salas, recordado por conquistar el título durante la temporada 2022. Sin embargo, el técnico peruano de 51 años no continuará al frente de Santos FC, que decidió poner fin a su vínculo. De esta manera, 'Chicho' deberá encontrar un nuevo destino para continuar con su carrera como entrenador.

Renzo Garcés salió lesionado del partido ante UTC en Matute.

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Mediante sus redes sociales, el club de Nasca informó que, de mutuo acuerdo, el comando técnico liderado por Salas dejó de formar parte de la institución.

“El Club Social Santos F.C. comunica a la opinión pública que, de común acuerdo, el comando técnico encabezado por el profesor Guillermo Salas ha dejado de pertenecer a nuestra institución”.

“Agradecemos al profesor Guillermo Salas y a todo su comando técnico por el trabajo, compromiso y profesionalismo demostrado durante el tiempo que estuvieron al frente de nuestro plantel. Les deseamos los mayores éxitos en sus próximos proyectos profesionales”, dieron a conocer a los hinchas.

Santos FC anunció la destitución de Guillermo Salas

Santos FC anunció la destitución de Guillermo Salas

Trayectoria de Guillermo Salas como entrenador

  • Alianza Lima (reserva): 2018 -2022
  • Alianza Lima: 2022 - 2023
  • César Vallejo: 2024
  • Santos FC: 2026
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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