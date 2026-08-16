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Alianza Lima sumó tres puntos en la tabla del Torneo Clausura y es líder absoluto

Con tres puntos y dos goles a favor, Alianza Lima escaló en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 para alegría de los hinchas blanquiazules.

Diego Medina
Alianza Lima es líder del Torneo Clausura tras sumar tres puntos.
Alianza Lima es líder del Torneo Clausura tras sumar tres puntos. | Foto: Composición LÍBERO.
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Alianza Lima no quiere bajar los brazos en la lucha por el título y ahora sus hinchas celebran una grata noticia al sumar tres puntos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. Es claro que el trofeo lo quieren tener en La Victoria, por lo que cada unidad va permitiendo soñar con el objetivo a fin de temporada.

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Alianza Lima sumó tres puntos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Como parte de la quinta jornada del Torneo Clausura 2026, Alianza Lima visitó a UNSAAC en Cusco para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones de esta etapa de la Liga Femenina. Las íntimas se impusieron a la altura y consiguieron un marcador de 2-0 que las ubica como líderes absolutas.

Tabla de posiciones Torneo Clausura 2026: Alianza Lima líder

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima51915
2. Sporting Cristal51012
3. Atl. Andahuaylas5611
4. Universitario41610
5. Carlos Mannucci5-107
6. Melgar466
7. Killas4-73
8. Yanapuma4-103
9. Defensores5-203
10. Flamengo FBC4-41
11. UNSAAC5-61
Alianza Lima

Alianza Lima Femenino es líder del Torneo Clausura 2026 tras vencer 0-2 a UNSAAC.

De esta manera, Alianza Lima encadenó cinco victorias consecutivas en el Torneo Clausura de la Liga Femenina y se consolida en lo más alto de la clasificación, por encima de fuertes rivales como Sporting Cristal, Atlético Andahuaylas, Universitario, entre otros.

Las blanquiazules no quieren flaquear en las siguientes jornadas que tienen por delante, por lo que muestran su mejor versión en cada compromiso para ir asegurando su presencia a los playoffs del Clausura de la Liga Femenina.

Próximo partido de Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

El siguiente partido de Alianza Lima será ante Carlos Mannucci por la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Las íntimas serán locales el próximo domingo 23 de agosto a partir de la 1.00 p. m. locales con la transmisión de Bicolor+.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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