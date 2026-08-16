Alianza Lima sumó tres puntos en la tabla del Torneo Clausura y es líder absoluto

Alianza Lima no quiere bajar los brazos en la lucha por el título y ahora sus hinchas celebran una grata noticia al sumar tres puntos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. Es claro que el trofeo lo quieren tener en La Victoria, por lo que cada unidad va permitiendo soñar con el objetivo a fin de temporada.

Alianza Lima sumó tres puntos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Como parte de la quinta jornada del Torneo Clausura 2026, Alianza Lima visitó a UNSAAC en Cusco para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones de esta etapa de la Liga Femenina. Las íntimas se impusieron a la altura y consiguieron un marcador de 2-0 que las ubica como líderes absolutas.

Tabla de posiciones Torneo Clausura 2026: Alianza Lima líder

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Alianza Lima 5 19 15 2. Sporting Cristal 5 10 12 3. Atl. Andahuaylas 5 6 11 4. Universitario 4 16 10 5. Carlos Mannucci 5 -10 7 6. Melgar 4 6 6 7. Killas 4 -7 3 8. Yanapuma 4 -10 3 9. Defensores 5 -20 3 10. Flamengo FBC 4 -4 1 11. UNSAAC 5 -6 1

Alianza Lima Femenino es líder del Torneo Clausura 2026 tras vencer 0-2 a UNSAAC.

De esta manera, Alianza Lima encadenó cinco victorias consecutivas en el Torneo Clausura de la Liga Femenina y se consolida en lo más alto de la clasificación, por encima de fuertes rivales como Sporting Cristal, Atlético Andahuaylas, Universitario, entre otros.

Las blanquiazules no quieren flaquear en las siguientes jornadas que tienen por delante, por lo que muestran su mejor versión en cada compromiso para ir asegurando su presencia a los playoffs del Clausura de la Liga Femenina.

Próximo partido de Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

El siguiente partido de Alianza Lima será ante Carlos Mannucci por la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Las íntimas serán locales el próximo domingo 23 de agosto a partir de la 1.00 p. m. locales con la transmisión de Bicolor+.