Pablo Guede, DT de Alianza Lima, criticó fuerte a sus jugadores tras ganarle a UTC: "No me gustó"

Alianza Lima solo pudo vencer por 1-0 a UTC en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura, en un encuentro en el que sufrieron más de la cuenta para convertir y que pudieron ganar gracias a una viveza de Fernando Gaibor al término del primer tiempo.

Tras el final del encuentro, el entrenador Pablo Guede se mostró bastante fastidiado por lo que hicieron sus dirigidos en el encuentro. Señaló que le gustó mucho la primera parte, pero que la segunda mitad fue mala y que es la primera vez en el año que le pasa algo similar.

¿Qué dijo Pablo Guede sobre el triunfo de Alianza Lima?

"Nos costó encontrar los espacios para generar situación de gol en el primer tiempo. Se ve que todo el mundo se juega algo y está jodido el tema. El primer tiempo sí, en el segundo tiempo nada, cero. No me gustó. En el primer creo que tuvimos la intensidad", empezó diciendo el entrenador de Alianza Lima, quien continuó explicando por qué no le gustó la segunda mitad.

"Si hubiéramos ido 0-0 hubiéramos atacado muchísimo más y eso no lo podemos perder, por eso no me gustó el segundo tiempo. Hay que seguir trabajando, es la primera vez que nos pasa en todo lo que llevo. También hay que decir que teníamos tres jugadores tocados que no sabía si iban a jugar o no y eso influye un poco", añadió el argentino.

Luego, Pablo Guede señaló que una de las pocas cosas que le gustó fue la solidez defensiva y aprovechó para elogiar a UTC por su actuación en Matute.

"Creo que nos llegaron una sola vez. Creo que hoy sí volvimos a tener la solidez defensiva. Hoy no estuvimos tan acertados de cara al gol porque tuvimos varias como para poder hacer uno o dos goles más, pero son partidos. No vendió la derrota en ningún partido fácil y en algunos no mereció perder. Es un equipo que está bien trabajado, sabe a lo que juega y sabíamos que iba a hacer este partido", finalizó.