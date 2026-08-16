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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: agentes de ICE y un hombre con orden de DETENCIÓN protagonizan PERSECUCIÓN cerca de un negocio
Agentes del ICE intentaron arrestar a un sospechoso que contaba con orden de detención y temas migratorios, en los alrededores de una tienda en Port Orchard.
El Departamento de Policía de Port Orchard intervino el sábado por la tarde tras un intento de detención de un individuo por parte de agentes federales de inmigración en un establecimiento ubicado cerca de la intersección de SW Sedgwick Road y Sidney Road SW. La situación generó una respuesta inmediata de las autoridades locales, quienes se encargaron de manejar el incidente en la zona.
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Agentes de ICE y un hombre con orden de detención protagonizan persecución cerca de un negocio
KING 5 compartió más detalles sobre esta situación en Port Orchard. Según los informes, agentes del Departamento de Policía de la zona en Estados Unidos, respondieron a una llamada de emergencia el 15 de agosto, alrededor de las 12.33 p. m. luego de recibir un aviso sobre la presencia de oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un negocio local.
Agentes de ICE y un hombre con orden de detención protagonizan persecución cerca de un negocio.
Un cliente fue el encargado de alertar a las autoridades ante lo sucedido, indicando que los agentes intentaban arrestar a una persona. Al llegar al lugar, los oficiales observaron que los agentes de ICE habían ingresado al establecimiento y se dirigían detrás del mostrador en su intento de detener al sospechoso, quien logró escapar a pie y fue perseguido por los agentes de inmigración.
Los oficiales notaron que los agentes de ICE portaban equipo táctico con la leyenda “Policía Federal de Detención de Fugitivos” y se desplazaban en un SUV negro sin distintivos, pero equipado con luces de emergencia. Tras verificar las credenciales de los agentes y el objetivo del operativo, se confirmó que el individuo tenía una orden de arresto por motivos de inmigración, aunque no representaba un peligro inmediato para la comunidad.
Luego de la persecución y una vez asegurado que no había heridos, la policía local procedió a despejar la zona.
Cuerpo policial de Port Orchard se mantuvo alejado de esta operación contra sospechoso
Los efectivos policiales manifestaron que no recibieron notificación previa a la ejecución de la orden de detención migratoria por parte del ICE, y aseguraron que ningún integrante del cuerpo policial de Port Orchard estuvo involucrado en dicha operación.
De acuerdo con el departamento, la Ley para Mantener el Trabajo en Washington prohíbe a las agencias policiales locales hacer cumplir las normativas federales de inmigración.
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