0
EN VIVO
Cienciano vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura
EN DIRECTO
Tabla Acumulada de la Liga 1

ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: agentes de ICE y un hombre con orden de DETENCIÓN protagonizan PERSECUCIÓN cerca de un negocio

Agentes del ICE intentaron arrestar a un sospechoso que contaba con orden de detención y temas migratorios, en los alrededores de una tienda en Port Orchard.

Melanni Miranda
Agentes de ICE y un sospechoso con orden de detención protagonizan persecución cerca de un negocio local.
Agentes de ICE y un sospechoso con orden de detención protagonizan persecución cerca de un negocio local. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

El Departamento de Policía de Port Orchard intervino el sábado por la tarde tras un intento de detención de un individuo por parte de agentes federales de inmigración en un establecimiento ubicado cerca de la intersección de SW Sedgwick Road y Sidney Road SW. La situación generó una respuesta inmediata de las autoridades locales, quienes se encargaron de manejar el incidente en la zona.

Agentes del ICE despliegan operativos en los condados de Miami-Dade y Broward.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA por ICE, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agentes realizan OPERATIVOS en estos condados y VIDEOS generan asombro

Agentes de ICE y un hombre con orden de detención protagonizan persecución cerca de un negocio

KING 5 compartió más detalles sobre esta situación en Port Orchard. Según los informes, agentes del Departamento de Policía de la zona en Estados Unidos, respondieron a una llamada de emergencia el 15 de agosto, alrededor de las 12.33 p. m. luego de recibir un aviso sobre la presencia de oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un negocio local.

ICE.

Agentes de ICE y un hombre con orden de detención protagonizan persecución cerca de un negocio.

Un cliente fue el encargado de alertar a las autoridades ante lo sucedido, indicando que los agentes intentaban arrestar a una persona. Al llegar al lugar, los oficiales observaron que los agentes de ICE habían ingresado al establecimiento y se dirigían detrás del mostrador en su intento de detener al sospechoso, quien logró escapar a pie y fue perseguido por los agentes de inmigración.

Los oficiales notaron que los agentes de ICE portaban equipo táctico con la leyenda “Policía Federal de Detención de Fugitivos” y se desplazaban en un SUV negro sin distintivos, pero equipado con luces de emergencia. Tras verificar las credenciales de los agentes y el objetivo del operativo, se confirmó que el individuo tenía una orden de arresto por motivos de inmigración, aunque no representaba un peligro inmediato para la comunidad.

Luego de la persecución y una vez asegurado que no había heridos, la policía local procedió a despejar la zona.

Cuerpo policial de Port Orchard se mantuvo alejado de esta operación contra sospechoso

Los efectivos policiales manifestaron que no recibieron notificación previa a la ejecución de la orden de detención migratoria por parte del ICE, y aseguraron que ningún integrante del cuerpo policial de Port Orchard estuvo involucrado en dicha operación.

De acuerdo con el departamento, la Ley para Mantener el Trabajo en Washington prohíbe a las agencias policiales locales hacer cumplir las normativas federales de inmigración.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE ARRESTA a tres personas en TABAQUERÍA Akimel Smoke Shop, ¿intromisión?

  2. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: este estado EXIGIÓ a las agencias policiales poner FIN a los acuerdos con ICE

  3. ALERTA MÁXIMA en el estacionamiento de un Walmart: cuatro heridos tras VIOLENTOS ATROPELLOS

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano