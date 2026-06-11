Tabla de posiciones Copa de la Liga 2026: clasificación de Alianza Lima, Universitario y Cristal

Llega el momento de inaugurar un nuevo certamen en el fútbol peruano. Este jueves 11 de junio comenzará la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026, una competición que reunirá a clubes de la Liga 1 y la Liga 2. Los hinchas aguardan con expectativa el desempeño de sus equipos en esta nueva competición que se jugará a la par del Mundial 2026. Consulta la tabla de posiciones de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, clubes que apuntan a tener un rol protagonista en el torneo.

Tabla de posiciones de Alianza Lima en la Copa de la Liga 2026

Esta es la tabla de posiciones de Alianza Lima en la Copa de la Liga 2026. Los ‘íntimos’ quedaron alineados junto a Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos A. Mannucci.

Grupo A PJ DG Puntos 1. Alianza Lima 0 0 0 2. Alianza Atlético 0 0 0 3. César Vallejo 0 0 0 4. Carlos A. Mannucci 0 0 0

Tabla de posiciones de Universitario en la Copa de la Liga 2026

Revisa cómo va el grupo de Universitario en la Copa de la Liga 2026. El cuadro crema integra el mismo grupo que Atlético Grau y Pirata FC.

Grupo D PJ DG Puntos 1. Universitario 0 0 0 2. Atlético Grau 0 0 0 3. Pirata FC 0 0 0

Tabla de posiciones de Sporting Cristal en la Copa de la Liga 2026

Conoce cómo va la clasificación de Sporting Cristal en la Copa de la Liga 2026, donde se enfrenta a Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI.

Grupo J PJ DG Puntos 1. Sporting Cristal 0 0 0 2. Unión Comercio 0 0 0 3. Comerciantes FC 0 0 0 4. Estudiantil CNI 0 0 0

Partidos de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal por fecha 1 de la Copa de la Liga 2026