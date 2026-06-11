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Tabla de posiciones Copa de la Liga 2026: clasificación de Alianza Lima, Universitario y Cristal

Se estrena un nuevo torneo en el fútbol peruano. Consulta la tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026 con los grupos de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

Angel Curo
Tabla de posiciones de la Fecha 1 de la Copa de la Liga 2026
Tabla de posiciones de la Fecha 1 de la Copa de la Liga 2026 | Composición: Líbero
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Llega el momento de inaugurar un nuevo certamen en el fútbol peruano. Este jueves 11 de junio comenzará la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026, una competición que reunirá a clubes de la Liga 1 y la Liga 2. Los hinchas aguardan con expectativa el desempeño de sus equipos en esta nueva competición que se jugará a la par del Mundial 2026. Consulta la tabla de posiciones de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, clubes que apuntan a tener un rol protagonista en el torneo.

Hernán Barcos se refirió a Alianza Lima durante su presentación en Sporting Cristal.

PUEDES VER: Hernán Barcos responde a Alianza tras decir que no iba a jugar en otro equipo de Lima: "Sé lo que dije"

Tabla de posiciones de Alianza Lima en la Copa de la Liga 2026

Esta es la tabla de posiciones de Alianza Lima en la Copa de la Liga 2026. Los ‘íntimos’ quedaron alineados junto a Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos A. Mannucci.

Grupo APJDGPuntos
1. Alianza Lima000
2. Alianza Atlético000
3. César Vallejo000
4. Carlos A. Mannucci000

Tabla de posiciones de Universitario en la Copa de la Liga 2026

Revisa cómo va el grupo de Universitario en la Copa de la Liga 2026. El cuadro crema integra el mismo grupo que Atlético Grau y Pirata FC.

Grupo DPJDGPuntos
1. Universitario000
2. Atlético Grau000
3. Pirata FC000

Tabla de posiciones de Sporting Cristal en la Copa de la Liga 2026

Conoce cómo va la clasificación de Sporting Cristal en la Copa de la Liga 2026, donde se enfrenta a Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI.

Grupo JPJDGPuntos
1. Sporting Cristal000
2. Unión Comercio000
3. Comerciantes FC000
4. Estudiantil CNI000

Partidos de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal por fecha 1 de la Copa de la Liga 2026

  • 12/06/2026: Pirata FC vs Universitario | IPD Mansiche | 8:00 p. m.
  • 13/06/2026: Comerciantes FC vs Sporting Cristal | Villa Emprendedora CFC | 3:30 p. m.
  • 14/06/2026: César Vallejo vs Alianza Lima | Estadio César Acuña | 3:30 p. m.
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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