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Tabla de posiciones Copa de la Liga 2026: clasificación de Alianza Lima, Universitario y Cristal
Se estrena un nuevo torneo en el fútbol peruano. Consulta la tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026 con los grupos de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.
Llega el momento de inaugurar un nuevo certamen en el fútbol peruano. Este jueves 11 de junio comenzará la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026, una competición que reunirá a clubes de la Liga 1 y la Liga 2. Los hinchas aguardan con expectativa el desempeño de sus equipos en esta nueva competición que se jugará a la par del Mundial 2026. Consulta la tabla de posiciones de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, clubes que apuntan a tener un rol protagonista en el torneo.
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Tabla de posiciones de Alianza Lima en la Copa de la Liga 2026
Esta es la tabla de posiciones de Alianza Lima en la Copa de la Liga 2026. Los ‘íntimos’ quedaron alineados junto a Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos A. Mannucci.
|Grupo A
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Alianza Lima
|0
|0
|0
|2. Alianza Atlético
|0
|0
|0
|3. César Vallejo
|0
|0
|0
|4. Carlos A. Mannucci
|0
|0
|0
Tabla de posiciones de Universitario en la Copa de la Liga 2026
Revisa cómo va el grupo de Universitario en la Copa de la Liga 2026. El cuadro crema integra el mismo grupo que Atlético Grau y Pirata FC.
|Grupo D
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|0
|0
|0
|2. Atlético Grau
|0
|0
|0
|3. Pirata FC
|0
|0
|0
Tabla de posiciones de Sporting Cristal en la Copa de la Liga 2026
Conoce cómo va la clasificación de Sporting Cristal en la Copa de la Liga 2026, donde se enfrenta a Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI.
|Grupo J
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Sporting Cristal
|0
|0
|0
|2. Unión Comercio
|0
|0
|0
|3. Comerciantes FC
|0
|0
|0
|4. Estudiantil CNI
|0
|0
|0
Partidos de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal por fecha 1 de la Copa de la Liga 2026
- 12/06/2026: Pirata FC vs Universitario | IPD Mansiche | 8:00 p. m.
- 13/06/2026: Comerciantes FC vs Sporting Cristal | Villa Emprendedora CFC | 3:30 p. m.
- 14/06/2026: César Vallejo vs Alianza Lima | Estadio César Acuña | 3:30 p. m.
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