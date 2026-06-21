Alianza Lima cerca de perder campeonato nacional pese a haber obtenido el título del Apertura

Alianza Lima salió campeón del Torneo Apertura 2026 y se perfila a ser campeón de la Liga 1 esta temporada. No obstante, el cuadro blanquiazul generó una tremenda preocupación en sus hinchas debido a que está a punto de perder totalmente el certamen nacional de esta temporada. Te contamos los detalles.

Como sabemos, mientras estamosa la espera de que inicie el Torneo Clausura, se viene jugando la fase de grupos de la Copa de la Liga Caliente 2026, campeonato que junta a clubes de primera y segunda división y en donde únicamente clasifican a la siguiente instancia los dos primeros puestos de cada zona.

En esa línea, Alianza Lima puede quedar eliminado en la primera instancia si no revierte inmediatamente su situación. A falta de solo una fecha, los íntimos no tienen margen de error y esta noticia tiene sumamente preocupada a su numerosa hinchada alrededor del mundo.

Alianza Lima perdió con Carlos Mannucci por la Copa Caliente.

Alianza Lima cerca de quedar eliminado

Resulta que los blanquiazules igualaron en la primera fecha con la Universidad César Vallejo y ahora acaban de perder 3-1 con Carlos Mannucci, por lo que apenas tienen 1 punto en la tabla de posiciones. A pesar de que marchen segundos, si caen en la última jornada ante Alianza Atlético en Lima quedarán eliminados de la Copa de la Liga.

Vale precisar que Alianza Lima no está utilizando a su plantel principal para esta competición, sino al que compite en la Liga 3. Además, en el banco no está Pablo Guede debido a que se encuentra en Argentina por temas de salud. Por ello, la afición de Matute puede estar en calma respecto al cuadro que competirá en el Clausura de la Liga 1.