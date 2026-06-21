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Seleccionado peruano se despide de su club tras confirmarse su llegada a Alianza Lima: "Gracias"

Un futbolista con paso por la selección peruana sorprendió a los hinchas con un mensaje de despedida tras confirmarse su incorporación a Alianza Lima para el Torneo Clausura.

Angel Curo
Seleccionado peruano se despide de su club tras confirmarse su llegada a Alianza Lima
Seleccionado peruano se despide de su club tras confirmarse su llegada a Alianza Lima | Composición: Líbero
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Alianza Lima dio una de las grandes sorpresas para el Torneo Clausura, luego de que detectó la necesidad de conseguir refuerzos destacados para su plantel en el mercado de pases. Por ello, concretó la incorporación de un seleccionado peruano que acaba de despedirse de su club con un emotivo mensaje.

Gaspar Gentile llegó al Perú para incorporarse a Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Entre Bolas

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Seleccionado peruano se despide de su club tras confirmarse su llegada a Alianza Lima

Recientemente se confirmó que la dirección deportiva de Alianza Lima definió el regreso de Cristian Neira, quien mantiene un vínculo contractual con el club. El lateral volante se encontraba a préstamo en las filas de Atlético Grau en esta temporada.

En ese contexto, el futbolista nacional se pronunció en su cuenta de Instagram para despedirse del cuadro piurano. Agradeció especialmente el cariño que ha recibido de los hinchas desde su llegada.

Cristian Neira, Atlético Grau

Cristian Neira publicó mensaje de despedida de Atlético Grau tras su regreso a Alianza Lima

Mi agradecimiento más especial es para toda la hinchada alba. Gracias por su apoyo y por hacerme sentir en casa, por acompañarnos en los buenos y malos momentos, empezó el jugador en su pronunciamiento.

Del mismo modo, dedicó emotivas palabras para el comando técnico, los integrantes del club y sus compañeros de plantel, y destacó cada una de las vivencias que compartieron en el primer semestre del año.

Finalmente, Cristian Neira aprovechó para expresar el orgullo que sintió por haber jugado en el ‘Patrimonio de Piura’ y manifestó su profundo deseo de que el club pueda seguir en crecimiento para que consigan todos los objetivos planteados.

Hoy me despido con gratitud y orgullo de haber formado parte de Atlético Grau. Deseo de todo corazón que el club siga creciendo y alcanzando cada uno de sus objetivos. Estoy seguro de que vendrán grandes éxitos para esta institución y para todas las personas que la conforman. Gracias por todo, Atlético Grau. ¡Muchos éxitos y bendiciones para todos!, finalizó.

Cristian Neira y su paso por la selección peruana

Cristian Neira fue uno de los jugadores considerados para integrar la nómina de la selección peruana en el amistoso ante Bolivia a finales del año pasado. De hecho, fue titular en el encuentro y se mantuvo en el campo durante 70 minutos.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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