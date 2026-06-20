Ex Godoy Cruz se emocionó tras llegar al Perú para unirse a los trabajos de Alianza: "Muy feliz"

Alianza Lima se alista para dar inicio a su mini-pretemporada de cara a su debut en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, donde tendrá la obligación de consagrarse para conquistar el título nacional. En medio de ello, un exjugador de Godoy Cruz llegó a territorio peruano y evidenció su alegría por unirse a los trabajos al mando de Pablo Guede.

Ex Godoy Cruz se emocionó por unirse a los trabajos de Alianza Lima

Uno de los jugadores más destacados de los blanquiazules en el inicio de año fue Alan Cantero. Precisamente, el atacante argentino llegó al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao para el regreso a los entrenamientos de Alianza Lima. El jugador fue interceptado por las cámaras de Jax Latin Media y, ante las consultas, reveló que el plantel sigue enfocado en el objetivo.

"Tenemos un objetivo claro y ahora juntarnos con el equipo a trabajar de la mejor manera para lograr el objetivo que todos tenemos en mente", indicó en primera instancia.

Acto seguido, Alan Cantero no dudó en mostrar su enorme alegría por estar en el club y remarcó que está comprometido con aportar su talento para celebrar el título nacional a finales de temporada.

Video: Jax Latin Media

“Estoy muy feliz de estar en el club, en Alianza y vamos a luchar por el objetivo a fin de año, (…), tenemos mucha motivación, porque sabemos que hemos logrado algo lindo. Pero aun no hemos logrado nada, el objetivo claro está a fin de año. Vamos a pelear para salir campeón del Clausura, ojalá se pueda dar. Todo el equipo está enfocado en eso", manifestó.

Alan Cantero opinó de los fichajes de Universitario y Sporting Cristal

Por otro lado, Alan Cantero también opinó sobre los fichajes que han venido realizando Universitario y Sporting Cristal: "Sinceramente, nosotros nos enfocamos en nosotros, tenemos un gran equipo, se ha armado un grupo increíble”, sostuvo el argentino.