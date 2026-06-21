Gentile dejó fuerte ‘advertencia’ a Alianza Lima previo al inicio del Clausura: “Para este torneo…”

Gaspar Gentile llegó a nuestro país para incorporarse a Alianza Lima de cara a lo que será su preparación para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1. El exjugador de Cienciano no tuvo los minutos deseados en el Apertura, por lo que, en una reciente conversación con los medios, no dudó en manifestar su deseo para esta segunda etapa del certamen local.

Gentile dejó fuerte ‘advertencia’ a Alianza Lima previo al inicio del Torneo Clausura

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Ante la consulta sobre si quiere ser más protagonista en el Clausura, el argentino manifestó su deseo por jugar lo máximo posible, aunque primer reconoció que se enfocará en la pretemporada.

“A uno siempre le gusta jugar todos los partidos, pero bueno, esperemos poder estar bien, ponernos bien ahora en la pretemporada y poder sumar más minutos para este torneo”, empezó diciendo.

Además, reconoció que el objetivo actual del club es volver a salir campeones. “Estamos bien. Creo que queremos ir por el Clausura, queremos ganarlo, salir campeones, vamos por todo”, finalizó.

¿Cuántos partidos a jugado Gaspar Gentile con Alianza Lima?

El jugador de 31 años ha disputado un total de 16 partidos oficiales en el Torneo Apertura, mientras que en la Copa Libertadores solo ha jugado 2.