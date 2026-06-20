Jugó en Sporting Cristal y ahora reveló su amor por Alianza Lima: "Cariño"

Alianza Lima y Sporting Cristal comparten una gran lista de futbolistas que vistieron ambas camisetas a lo largo de la historia del fútbol peruano. Uno de ellos reveló ahora que, a pesar de haber jugado en la escuadra celeste, siente cariño por el club blanquiazul: estamos hablando de Joel Sánchez.

Futbolista jugó en Sporting Cristal y ahora reveló su amor por Alianza Lima

En conversación con el programa 'Entre Ceja y Ceja', Sánchez fue consultado sobre diversos temas de su carrera futbolística y así también sobre los clubes por los que siente un cariño especial.

El mediocampista ofensivo mencionó que Melgar es el club por el que más cariño siente y del cual se considera hincha, pero también se dio tiempo para agregar un equipo más.

Joel Sánchez jugó en Sporting Cristal y ahora reveló su amor por Alianza Lima

Para Joel Sánchez, Alianza Lima es uno de los equipos por los que siente aprecio cuando se habla de escuadras limeñas, aparte de sus exequipos Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Esto se debe a que los hinchas del club blanquiazul se han encargado de brindarle afecto durante toda su carrera.

"¿Tu corazón es de Melgar de Arequipa? Sí, claro", fue lo que empezó diciendo, pero rápidamente acotó: " Y sobre los equipos de la capital, Alianza Lima", afirmó en primera instancia.

“Digo Alianza por el cariño que la gente me tiene pues. Yo también les tengo cariño porque siempre que hablo, ellos me demuestran su cariño", explicó

"Creo que en Alianza tuve uno de los mejores vestuarios, porque con los egos que había, porque habían muchos buenos jugadores, creo que ha sido de los mejores grupos que he tenido", concluyó.

¿Qué tal le fue a Joel Sánchez en Alianza Lima?

Joel Sánchez jugó 42 partidos con Alianza Lima y logró anotar cuatro goles durante toda la temporada 2010, en la que disputó la Copa Libertadores y la Liga Nacional. Durante su paso por tienda íntima, el volante fue parte del plantel que logró una destacada participación en el torneo internacional, dentro del cual derrotó a Estudiantes de La Plata.