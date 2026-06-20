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Alan Cantero rotundo sobre los fichajes de Lapadula y Barcos a Universitario y Cristal: "Nada..."

Alan Cantero, futbolista de Alianza Lima, no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre el fichaje de Gianluca Lapadula a Universitario y Hernán Barcos a Sporting Cristal.

Luis Blancas
Alan Cantero dio rotundo comentario sobre el fichaje de Gianluca Lapadula a Universitario y Hernán Barcos a Sporting Cristal
Alan Cantero dio rotundo comentario sobre el fichaje de Gianluca Lapadula a Universitario y Hernán Barcos a Sporting Cristal | Composición: Líbero
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Alianza Lima no ha concretado fichajes de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sin embargo, sus clásicos rivales, como Universitario de Deportes y Sporting Cristal, firmaron con Gianluca Lapadula y Hernán Barcos, respectivamente. En medio de ello, la figura aliancista Alan Cantero salió al frente para dar un rotundo comentario sobre los nuevos jugadores de sus contrincantes.

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Alan Cantero dio rotundo comentario sobre el fichaje de Gianluca Lapadula a Universitario y Hernán Barcos a Sporting Cristal

Alan Cantero regresó a Lima para incorporarse a la pretemporada de Alianza Lima y aprovechó su llegada para pronunciarse sobre los recientes movimientos que realizan los principales candidatos al título de la Liga 1. El delantero argentino fue consultado por los fichajes de Lapadula en Universitario y de Barcos en Sporting Cristal de cara al Torneo Clausura.

Ante las consultas sobre la llegada de figuras reconocidas a otros equipos, Cantero evitó las comparaciones y destacó la fortaleza del plantel actual en La Victoria. "Sinceramente nosotros nos enfocamos en lo nuestro. Tenemos un gran equipo y se ha formado un grupo espectacular. Estamos muy contentos de seguir defendiendo esta camiseta y lucharemos por alcanzar los objetivos que nos hemos trazado para fin de año", manifestó.

Alan Cantero dejó en claro que dentro del plantel de Alianza Lima existe plena confianza en el trabajo que vienen realizando y que la prioridad es mantener la concentración en el rendimiento del equipo, más allá de los refuerzos que puedan sumar los demás clubes del campeonato.

Alianza Lima comenzó su pretemporada rumbo al Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los futbolistas de Alianza retornan a Lima tras culminar su periodo de descanso con el objetivo de iniciar la preparación para el Torneo Clausura de la Liga 1 de 2026. Mientras tanto, la directiva íntima todavía no ha oficializado incorporaciones, a diferencia de algunos de sus rivales directos, que ya comenzaron a reforzar sus planteles.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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