Alianza Lima y sus nuevos rostros para enfrentar a Carlos Mannucci en la Copa de la Liga

Antes de su próximo desafío en la Copa de la Liga 2026, Alianza Lima presentó la lista de futbolistas convocados para enfrentar a Carlos A. Mannucci por la segunda fecha del Grupo A. El cuadro íntimo afrontará este compromiso con nuevos rostros y con la necesidad de conseguir su primer triunfo en la competición.

Alianza Lima y sus nuevos nombres para jugar ante Carlos A. Mannucci por la Copa de la Liga

Entre los jugadores considerados por el comando técnico figuran De la Cruz, Arakaki, García, Muñoz, Gómez, Matzuda, Paz, Neciosup, Arroyo, Mesías, Velásquez y Olaya. A ellos se suman Gonzáles, Alarcón, Gallardo, Alvarado, Motta, Aramburú y Paladines, quienes también integran la delegación blanquiazul.

El equipo victoriano llega a este encuentro tras empatar en su estreno frente a Universidad César Vallejo, resultado que lo obliga a sumar tres puntos para no perder terreno en la lucha por avanzar a la siguiente etapa del certamen.

Lista de Convocados de Alianza Lima para enfrentar a Carlos A. Mannucci en la Copa de la Liga

Con una plantilla conformada por varios jóvenes talentos y futbolistas con proyección, Alianza intentará imponer condiciones desde el inicio y aprovechar sus fortalezas para quedarse con una victoria que le permita escalar posiciones en el grupo.

Por su parte, Carlos A. Mannucci buscará dar la sorpresa y sumar un resultado positivo, por lo que se espera un duelo intenso entre dos equipos que necesitan puntos importantes en esta fase de la Copa de la Liga.

Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci por la Copa de la Liga 2026

Alianza Lima se medirá ante Carlos A. Mannucci el sábado 20 de junio de 2026, a las 8.00 p. m., por la segunda jornada de la Copa de la Liga, en el Estadio Mansiche de Trujillo.