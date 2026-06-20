Antonio Armejo Sánchez y Fernando Farah Giha, nuevos acreedores mayoritarios de Alianza Lima, decidieron enviar un mensaje a todos los hinchas blanquiazules tras presentarse ante los socios y aseguraron que buscarán fortalecer los canales de comunicación y también proteger a la institución.

Además, se refirieron a uno de los puntos más comentados tras su llegada: el futuro del entrenador Pablo Guede y los directivos Navarro, quienes actualmente ejercen como directores deportivos. En este aspecto, ambos señalaron que continuarán con todos ellos.

“Entendemos que Alianza Lima es de su gente. Por ello, una de las bases fundamentales de nuestra gestión será el respeto irrestricto hacia los socios del Club; reconocemos su valor histórico y su rol esencial en la vida institucional. Trabajaremos para fortalecer los canales de comunicación”, empieza el comunicado enviado en conjunto.

Luego, añadieron: “Garantizando la transparencia y asegurando que sus derechos e identidad blanquiazul sean protegidos y valorados en esta nueva etapa. De la misma manera, Alianza es inmenso por su gran cantidad de hinchas, según Conmebol sextos en Sudamérica, solo detrás de equipos brasileños y argentinos. Le damos nuestro reconocimiento a estos hinchas de a pie y en especial, a nuestros hinchas del programa Íntimos”.

En esa misma línea, ambos acreedores señalaron que retomarán los trabajos que los llevaron a cosechar grandes éxitos en las divisiones menores y que el “primer equipo contará con chicos de la cantera, pero la consigna es a la vez, reclutar en el Club a los mejores jugadores del medio y lo mejor a lo que podamos tener acceso del extranjero, haciendo una mixtura que evaluará la Dirección y la Gerencia Deportiva”.

En cuanto al déficit de infraestructura, Armejo y Farah comunicaron que van a trabajar con total independencia de la administración de Alianza Lima para que “de manera profesional y con especialistas se encarguen de tomar las mejores decisiones y se cuente con una gestión eficiente. Asimismo, se procederá de forma transparente tanto desde la Administracion como desde la Junta de Acreedores con la finalidad de evitar falsas especulaciones respecto a personas que no forman parte del equipo de trabajo; siempre informando las decisiones vitales en el desarrollo del Club”.

En cuanto al ámbito deportivo, anunciaron que continuarán con el área actual: “Respaldamos plenamente: los proyectos en curso, al comando técnico, al plantel de jugadores y a la Dirección y Gerencia deportivas. Nuestra intención no es interrumpir los procesos, sino brindar todas las herramientas, la tranquilidad y el soporte necesario para alcanzar los objetivos deportivos y lograr los campeonatos que la historia de Alianza Lima exige”.

Pablo Guede continuará en Alianza Lima

Finalmente, se refirieron a las otras disciplinas que tiene la institución: “Promovimos el fútbol femenino y hoy contamos con dos bicampeonatos. De la misma manera, promovimos y reforzamos el vóley y hoy somos tricampeones por segunda vez. Gracias a su fiel hinchada, Alianza llenó por primera vez estadios para ver fútbol femenino e hizo furor en el coliseo de vóley en sus campeonatos, convirtiéndose en motor del deporte por equipos en el Perú. Evaluaremos otras disciplinas en las que nuestro Club pueda aportar al engrandecimiento del deporte nacional”.