Jugador que supera el medio millón llegó al Perú para incorporarse a Alianza: “Vamos hacer grandes cosas”

Alianza Lima se prepara para lo que será su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1, pero primero deberá enfocarse en su pretemporada, por lo que buscará contar con sus mejores jugadores para darles rodaje previo a la competencia nacional. En ese sentido, los blanquiazules sorprendieron al incorporar a un jugador que ya llegó al equipo y que está valorizado en más de medio millón.

Jugador que supera el medio millón llegó al Perú para incorporarse a Alianza

Video: Jax Latin Media

El jugador en cuestión es el charrúa Mateo Antoni, quien ya se encuentra en Lima para lo que será la pretemporada de los íntimos. Allí fue consultado sobre diversos temas de cara al Clausura. “Acabo de llegar y nada, he estado muy expectante de lo que pueda llegar a ser la pretemporada y preparado también para eso y afrontar el Clausura de la mejor manera”, fueron sus primeras palabras para las cámaras de Jax Latin Media.

Consultado sobre los refuerzos que vienen haciendo Sporting Cristal y Universitario, no dudó en dar una tajante respuesta. “No, bueno, esos jugadores también estaban cuando jugamos la Apertura y nada, estamos muy enfocados en lo nuestro y nada más nos interesa hacer nuestro trabajo”, señaló.

Además, fue consultado sobre su regreso a la capital, donde manifestó sentirse muy feliz por volver a reunirse con sus compañeros de equipo. “Sí, la verdad, te extrañas, te extrañas el día a día, el estar constantemente compartiendo con los compañeros y bueno, eso te hace pasar los 20 días que has estado haciendo el partido y disfrutar”.

Sobre lo que se viene en el Torneo Clausura, ilusionó al destacar que, a pesar de ser campeones del Apertura, siempre hay muchas cosas por mejorar. Sin embargo, reconoció sentirse confiado de que los blanquiazules harán grandes cosas en esta segunda parte del campeonato.

“Margen de mejora siempre hay, no importa ser el campeón, siempre hay algo para mejorar y obviamente creo que el fútbol peruano me ha ayudado mucho a agarrar confianza, a sentirme como me sentía en Uruguay y nada, me siento muy confiado de que podemos hacer grandes cosas”.

Valor de Mateo Antoni

Actualmente, el defensor uruguayo tiene un valor de 650 mil euros, cifra que ha ido en aumento desde su llegada a La Victoria. Esto, de acuerdo con información extraída del portal Transfermarkt.