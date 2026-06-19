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Alianza Lima vs Carlos Mannucci EN VIVO por la Copa de la Liga: pronósticos, horarios y canales

Se viene el partido Alianza Lima ante Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche, por el Grupo A de la Copa de la Liga 2026. Repasa horarios, canales y todos los detalles de este cotejo.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima se enfrenta a Carlos A. Mannucci por la Copa de la Liga
Alianza Lima se enfrenta a Carlos A. Mannucci por la Copa de la Liga | Composición: Líbero
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Alianza Lima se enfrenta a Carlos A. Mannucci este sábado 20 de febrero, a partir de las 20.00 horas, en partido correspondiente a la fecha 2 de la Copa Caliente de la Liga 2026. Este encuentro por el Grupo A se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo y será transmitido por Bicolor+, vía YouTube.

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Alianza Lima vs Mannucci: previa del partido

El cuadro blanquiazul afronta este torneo con elementos de su reserva. Esto porque los jugadores del primer equipo se encuentran de vacaciones y en breve iniciarán su preparación para el Clausura.

Recordemos que los victorianos igualaron 0-0 ante la Universidad César Vallejo en la Villa Poeta, con Ángel de la Cruz como figura. Ahora van por su primer triunfo en el certamen.

Alianza Lima Copa Caliente de la Liga

Alianza Lima viene de igualar 0-0 ante César Vallejo

Por su parte, el elenco 'carlista' cayó ante Alianza Atlético por 1-0 como local y ahora espera reivindicarse y sumar tres puntos para mantenerse en competencia.

Alianza Lima vs Mannucci: horarios

  • Perú, Colombia y Ecuador: 20.00 horas
  • México: 19.00 horas
  • Estados Unidos: 21.00 horas (Miami y Nueva York) y 18.00 horas (Los Ángeles)
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 21.00 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22.00 horas
  • España: 3.00 a. m. (del día siguiente)

Alianza Lima vs Mannucci: dónde ver

El partido entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci será transmitido en exclusiva y gratis en la plataforma Bicolor+ a través de YouTube.

Alianza Lima vs Mannucci: alineaciones probables

Alianza Lima: Ángel De La Cruz; Samir Meza, Jussepi García, Jefferson Muñoz, Rait Alarcón; Mateo Aramburú, Eddy Cojal, Adriano Neciosup; Marcelo Matzuda, Geray Motta y Marcio Mathey.

Mannucci: Gerson Valladares; Víctor Salazar, Eduardo Caballero, Koichi Aparicio, Joaquín Aguirre; Luis Álvarez, David Chicoma, José C. Muñoz; Gilmar Rodríguez, Rely Fernández y Miguel Murillo.

Alianza Lima vs Mannucci: últimos enfrentamientos

  • Alianza Lima 1-0 C. A. Mannucci | Liga 1 2024
  • C. A. Mannucci 0-4 Alianza Lima | Liga 1 2024
  • C. A. Mannucci 1-2 Alianza Lima | Liga 1 2023
  • Alianza Lima 3-0 C. A. Mannucci | Liga 1 2023
  • C. A. Mannucci 0-1 Alianza Lima | Liga 1 2022

Alianza Lima vs Mannucci: estadio

Estadio Mansiche

Estadio Mansiche de Trujillo

Alianza Lima visitará a Mannucci en el estadio IPD Mansiche, recinto ubicado en la ciudad de Trujillo y con capacidad para 25.036 espectadores.


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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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