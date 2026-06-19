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Alianza Lima vs Carlos Mannucci EN VIVO por la Copa de la Liga: pronósticos, horarios y canales
Se viene el partido Alianza Lima ante Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche, por el Grupo A de la Copa de la Liga 2026. Repasa horarios, canales y todos los detalles de este cotejo.
Alianza Lima se enfrenta a Carlos A. Mannucci este sábado 20 de febrero, a partir de las 20.00 horas, en partido correspondiente a la fecha 2 de la Copa Caliente de la Liga 2026. Este encuentro por el Grupo A se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo y será transmitido por Bicolor+, vía YouTube.
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Alianza Lima vs Mannucci: previa del partido
El cuadro blanquiazul afronta este torneo con elementos de su reserva. Esto porque los jugadores del primer equipo se encuentran de vacaciones y en breve iniciarán su preparación para el Clausura.
Recordemos que los victorianos igualaron 0-0 ante la Universidad César Vallejo en la Villa Poeta, con Ángel de la Cruz como figura. Ahora van por su primer triunfo en el certamen.
Alianza Lima viene de igualar 0-0 ante César Vallejo
Por su parte, el elenco 'carlista' cayó ante Alianza Atlético por 1-0 como local y ahora espera reivindicarse y sumar tres puntos para mantenerse en competencia.
Alianza Lima vs Mannucci: horarios
- Perú, Colombia y Ecuador: 20.00 horas
- México: 19.00 horas
- Estados Unidos: 21.00 horas (Miami y Nueva York) y 18.00 horas (Los Ángeles)
- Chile, Bolivia y Venezuela: 21.00 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22.00 horas
- España: 3.00 a. m. (del día siguiente)
Alianza Lima vs Mannucci: dónde ver
El partido entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci será transmitido en exclusiva y gratis en la plataforma Bicolor+ a través de YouTube.
Alianza Lima vs Mannucci: alineaciones probables
Alianza Lima: Ángel De La Cruz; Samir Meza, Jussepi García, Jefferson Muñoz, Rait Alarcón; Mateo Aramburú, Eddy Cojal, Adriano Neciosup; Marcelo Matzuda, Geray Motta y Marcio Mathey.
Mannucci: Gerson Valladares; Víctor Salazar, Eduardo Caballero, Koichi Aparicio, Joaquín Aguirre; Luis Álvarez, David Chicoma, José C. Muñoz; Gilmar Rodríguez, Rely Fernández y Miguel Murillo.
Alianza Lima vs Mannucci: últimos enfrentamientos
- Alianza Lima 1-0 C. A. Mannucci | Liga 1 2024
- C. A. Mannucci 0-4 Alianza Lima | Liga 1 2024
- C. A. Mannucci 1-2 Alianza Lima | Liga 1 2023
- Alianza Lima 3-0 C. A. Mannucci | Liga 1 2023
- C. A. Mannucci 0-1 Alianza Lima | Liga 1 2022
Alianza Lima vs Mannucci: estadio
Estadio Mansiche de Trujillo
Alianza Lima visitará a Mannucci en el estadio IPD Mansiche, recinto ubicado en la ciudad de Trujillo y con capacidad para 25.036 espectadores.
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