Alianza Lima se enfrenta a Carlos A. Mannucci este sábado 20 de febrero, a partir de las 20.00 horas, en partido correspondiente a la fecha 2 de la Copa Caliente de la Liga 2026. Este encuentro por el Grupo A se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo y será transmitido por Bicolor+, vía YouTube.

Alianza Lima vs Mannucci: previa del partido

El cuadro blanquiazul afronta este torneo con elementos de su reserva. Esto porque los jugadores del primer equipo se encuentran de vacaciones y en breve iniciarán su preparación para el Clausura.

Recordemos que los victorianos igualaron 0-0 ante la Universidad César Vallejo en la Villa Poeta, con Ángel de la Cruz como figura. Ahora van por su primer triunfo en el certamen.

Alianza Lima viene de igualar 0-0 ante César Vallejo

Por su parte, el elenco 'carlista' cayó ante Alianza Atlético por 1-0 como local y ahora espera reivindicarse y sumar tres puntos para mantenerse en competencia.

Alianza Lima vs Mannucci: horarios

Perú, Colombia y Ecuador: 20.00 horas

México: 19.00 horas

Estados Unidos: 21.00 horas (Miami y Nueva York) y 18.00 horas (Los Ángeles)

Chile, Bolivia y Venezuela: 21.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22.00 horas

España: 3.00 a. m. (del día siguiente)

Alianza Lima vs Mannucci: dónde ver

El partido entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci será transmitido en exclusiva y gratis en la plataforma Bicolor+ a través de YouTube.

Alianza Lima vs Mannucci: alineaciones probables

Alianza Lima: Ángel De La Cruz; Samir Meza, Jussepi García, Jefferson Muñoz, Rait Alarcón; Mateo Aramburú, Eddy Cojal, Adriano Neciosup; Marcelo Matzuda, Geray Motta y Marcio Mathey.

Mannucci: Gerson Valladares; Víctor Salazar, Eduardo Caballero, Koichi Aparicio, Joaquín Aguirre; Luis Álvarez, David Chicoma, José C. Muñoz; Gilmar Rodríguez, Rely Fernández y Miguel Murillo.

Alianza Lima vs Mannucci: últimos enfrentamientos

Alianza Lima 1-0 C. A. Mannucci | Liga 1 2024

C. A. Mannucci 0-4 Alianza Lima | Liga 1 2024

C. A. Mannucci 1-2 Alianza Lima | Liga 1 2023

Alianza Lima 3-0 C. A. Mannucci | Liga 1 2023

C. A. Mannucci 0-1 Alianza Lima | Liga 1 2022

Alianza Lima vs Mannucci: estadio

Estadio Mansiche de Trujillo

Alianza Lima visitará a Mannucci en el estadio IPD Mansiche, recinto ubicado en la ciudad de Trujillo y con capacidad para 25.036 espectadores.



