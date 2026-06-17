Partidos de la Copa de la Liga 2026: programación de la fecha 2, resultados, horarios y dónde ver

Es momento de vivir la segunda jornada de la Copa de la Liga Caliente 2026 con encuentros de alta intensidad en diversas regiones del país. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal tienen gran protagonismo en el certamen, por lo que los hinchas esperan una victoria de cada uno de sus equipos favoritos. Conoce la programación y los resultados de los compromisos de la fecha 2 de este torneo peruano.

Programación de la fecha 2 de la Copa de la Liga Caliente 2026: partidos y resultados

VIERNES 19 DE JUNIO

ADT vs. Alianza UDH - 1.00 p. m. | Unión Tarma

Alianza Atlético vs. César Vallejo - 3.30 p. m. | Campeones del 36

SÁBADO 20 DE JUNIO

Cantolao vs. Universidad San Martín - 11.00 a. m. | Estadio Hugo Sotil

FC Cajamarca vs. Deportivo Llacuabamba - 1.15 p. m. | Héroes de San Ramón

Unión Comercio vs. Comerciantes FC - 3.00 p. m. | Carlos Vidaurre García

Juan Pablo II vs. ADA Jaén - 3.30 p. m. | Complejo Deportivo Juan Pablo II

Carlos Mannucci vs. Alianza Lima - 8.00 p. m. | IPD Mansiche

DOMINGO 21 DE JUNIO

CD Moquegua vs. Bentín Tacna Heroica - 11.00 a. m. | 25 de Noviembre

Unión Minas vs. Sport Huancayo - 1.15 p. m. | IPD de Huancayo

Santos FC vs. Ayacucho FC - 3.00 p. m. | Municipal de Nazca

Estudiantil CNI vs. Sporting Cristal - 3.30 p. m. | Carlos Vidaurre García

Cienciano vs. Deportivo Garcilaso - 6.00 p. m. | Inca Garcilaso de la Vega

LUNES 22 DE JUNIO

Deportivo Binacional vs. Cusco FC - 1.00 p. m. | Guillermo Briceño Rosamedina

Atlético Grau vs. Pirata FC - 3.15 p. m. | Estadio por confirmar

Grupos de la Copa de la Liga Caliente 2026