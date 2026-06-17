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Partidos de la Copa de la Liga 2026: programación de la fecha 2, resultados, horarios y dónde ver

Revisa los resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga Caliente 2026 con clubes protagonistas como Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, entre otros.

Diego Medina
Programación de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026.
Programación de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Es momento de vivir la segunda jornada de la Copa de la Liga Caliente 2026 con encuentros de alta intensidad en diversas regiones del país. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal tienen gran protagonismo en el certamen, por lo que los hinchas esperan una victoria de cada uno de sus equipos favoritos. Conoce la programación y los resultados de los compromisos de la fecha 2 de este torneo peruano.

Erick Noriega se refirió a Hernán Barcos en Sporting Cristal.

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Programación de la fecha 2 de la Copa de la Liga Caliente 2026: partidos y resultados

VIERNES 19 DE JUNIO

  • ADT vs. Alianza UDH - 1.00 p. m. | Unión Tarma
  • Alianza Atlético vs. César Vallejo - 3.30 p. m. | Campeones del 36

SÁBADO 20 DE JUNIO

  • Cantolao vs. Universidad San Martín - 11.00 a. m. | Estadio Hugo Sotil
  • FC Cajamarca vs. Deportivo Llacuabamba - 1.15 p. m. | Héroes de San Ramón
  • Unión Comercio vs. Comerciantes FC - 3.00 p. m. | Carlos Vidaurre García
  • Juan Pablo II vs. ADA Jaén - 3.30 p. m. | Complejo Deportivo Juan Pablo II
  • Carlos Mannucci vs. Alianza Lima - 8.00 p. m. | IPD Mansiche

DOMINGO 21 DE JUNIO

  • CD Moquegua vs. Bentín Tacna Heroica - 11.00 a. m. | 25 de Noviembre
  • Unión Minas vs. Sport Huancayo - 1.15 p. m. | IPD de Huancayo
  • Santos FC vs. Ayacucho FC - 3.00 p. m. | Municipal de Nazca
  • Estudiantil CNI vs. Sporting Cristal - 3.30 p. m. | Carlos Vidaurre García
  • Cienciano vs. Deportivo Garcilaso - 6.00 p. m. | Inca Garcilaso de la Vega

LUNES 22 DE JUNIO

  • Deportivo Binacional vs. Cusco FC - 1.00 p. m. | Guillermo Briceño Rosamedina
  • Atlético Grau vs. Pirata FC - 3.15 p. m. | Estadio por confirmar

Grupos de la Copa de la Liga Caliente 2026

  • GRUPO A: Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos Mannucci
  • GRUPO B: Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA
  • GRUPO C: UTC, FC Cajamarca y Deportivo Llacuabamba
  • GRUPO D: Universitario, Atlético Grau y Pirata FC
  • GRUPO E: Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH y Unión Minas
  • GRUPO F: Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional
  • GRUPO G: Los Chankas, Santos FC y Ayacucho FC
  • GRUPO H: FBC Melgar, Moquegua FC y Bentín Tacna Heroica
  • GRUPO I: Sport Boys, Cantolao y Universidad San Martín
  • GRUPO J: Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI
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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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