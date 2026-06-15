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Fixture de la fecha 2 de la Copa de la Liga: fechas, horas y canal para ver los partidos
Desde el 19 al 22 se vivirá una emocionante jornada en la Copa de la Liga. Conoce la programación de los partidos y los horarios en esta nota.
Este viernes se vivirá una nueva fecha de la Copa de la Liga con varios encuentros emocionantes que prometen dar de qué hablar. Por ello, muchos seguidores del fútbol peruano estarán preguntándose por los horarios, fechas y los canales donde podrán ver los diferentes partidos de esta jornada 2, por lo que en esta nota conocerás el fixture de los encuentros.
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Partidos del viernes 19 de la Copa de la Liga
Para el viernes 19, ADT iniciará la jornada con su partido ante Alianza Universidad de Huánuco.
|Equipos
|Hora
|AD Tarma vs Alianza Huánuco
|13:00
|Alianza Atlético vs César Vallejo
|15:30
Partidos del sábado 20 de la Copa de la Liga
Para esta jornada, uno de los encuentros más esperados es el de Alianza Lima, que se enfrentará a Carlos A. Mannucci y disputará el último partido del día.
|Equipos
|Hora
|AD Cantolao vs San Martín
|11:00
|FC Cajamarca vs Llacuabamba
|13:15
|Unión Comercio vs Comerciantes
|15:00
|Juan Pablo II vs ADA Jaén
|15:30
|Carlos A. Mannucci vs Alianza Lima
|20:00
Partidos del domingo 21 de la Copa de la Liga
Para este día, el encuentro más atractivo será el de Cienciano, que se enfrentará a Deportivo Garcilaso.
|Equipos
|Hora
|Moquegua vs Tacna Heroica
|11:00
|Minas vs Sport Huancayo
|13:15
|Santos vs Ayacucho
|15:00
|Estudiantil CNI vs Sporting Cristal
|15:30
|Cienciano vs Deportivo Garcilaso
|18:00
Partidos del lunes 22 de la Copa de la Liga
Para finalizar la jornada, Cusco FC deberá enfrentarse a Binacional, mientras que Atlético Grau cerrará la fecha con su partido ante Piratas FC.
|Equipos
|Hora
|Binacional vs Cusco FC
|13:00
|Grau vs Pirata FC
|15:15
¿Dónde ver la Copa de la Liga?
Los partidos de la Copa de la Liga peruana se transmiten de forma oficial vía streaming a través de Bicolor+, el canal de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube.
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