Fixture de la fecha 2 de la Copa de la Liga: fechas, horas y canal para ver los partidos

Este viernes se vivirá una nueva fecha de la Copa de la Liga con varios encuentros emocionantes que prometen dar de qué hablar. Por ello, muchos seguidores del fútbol peruano estarán preguntándose por los horarios, fechas y los canales donde podrán ver los diferentes partidos de esta jornada 2, por lo que en esta nota conocerás el fixture de los encuentros.

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Partidos del viernes 19 de la Copa de la Liga

Para el viernes 19, ADT iniciará la jornada con su partido ante Alianza Universidad de Huánuco.

Equipos Hora AD Tarma vs Alianza Huánuco 13:00 Alianza Atlético vs César Vallejo 15:30

Partidos del sábado 20 de la Copa de la Liga

Para esta jornada, uno de los encuentros más esperados es el de Alianza Lima, que se enfrentará a Carlos A. Mannucci y disputará el último partido del día.

Equipos Hora AD Cantolao vs San Martín 11:00 FC Cajamarca vs Llacuabamba 13:15 Unión Comercio vs Comerciantes 15:00 Juan Pablo II vs ADA Jaén 15:30 Carlos A. Mannucci vs Alianza Lima 20:00

Partidos del domingo 21 de la Copa de la Liga

Para este día, el encuentro más atractivo será el de Cienciano, que se enfrentará a Deportivo Garcilaso.

Equipos Hora Moquegua vs Tacna Heroica 11:00 Minas vs Sport Huancayo 13:15 Santos vs Ayacucho 15:00 Estudiantil CNI vs Sporting Cristal 15:30 Cienciano vs Deportivo Garcilaso 18:00

Partidos del lunes 22 de la Copa de la Liga

Para finalizar la jornada, Cusco FC deberá enfrentarse a Binacional, mientras que Atlético Grau cerrará la fecha con su partido ante Piratas FC.

Equipos Hora Binacional vs Cusco FC 13:00 Grau vs Pirata FC 15:15

¿Dónde ver la Copa de la Liga?

Los partidos de la Copa de la Liga peruana se transmiten de forma oficial vía streaming a través de Bicolor+, el canal de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube.