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Fixture de la fecha 2 de la Copa de la Liga: fechas, horas y canal para ver los partidos

Desde el 19 al 22 se vivirá una emocionante jornada en la Copa de la Liga. Conoce la programación de los partidos y los horarios en esta nota.

Antonio Vidal
Fixture de la fecha 2 de la Copa de la Liga. Foto: composición Líbero/IG
Fixture de la fecha 2 de la Copa de la Liga. Foto: composición Líbero/IG
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Este viernes se vivirá una nueva fecha de la Copa de la Liga con varios encuentros emocionantes que prometen dar de qué hablar. Por ello, muchos seguidores del fútbol peruano estarán preguntándose por los horarios, fechas y los canales donde podrán ver los diferentes partidos de esta jornada 2, por lo que en esta nota conocerás el fixture de los encuentros.

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Partidos del viernes 19 de la Copa de la Liga

Para el viernes 19, ADT iniciará la jornada con su partido ante Alianza Universidad de Huánuco.

EquiposHora
AD Tarma vs Alianza Huánuco13:00
Alianza Atlético vs César Vallejo15:30

Partidos del sábado 20 de la Copa de la Liga

Para esta jornada, uno de los encuentros más esperados es el de Alianza Lima, que se enfrentará a Carlos A. Mannucci y disputará el último partido del día.

EquiposHora
AD Cantolao vs San Martín11:00
FC Cajamarca vs Llacuabamba13:15
Unión Comercio vs Comerciantes15:00
Juan Pablo II vs ADA Jaén15:30
Carlos A. Mannucci vs Alianza Lima20:00

Partidos del domingo 21 de la Copa de la Liga

Para este día, el encuentro más atractivo será el de Cienciano, que se enfrentará a Deportivo Garcilaso.

EquiposHora
Moquegua vs Tacna Heroica11:00
Minas vs Sport Huancayo13:15
Santos vs Ayacucho15:00
Estudiantil CNI vs Sporting Cristal15:30
Cienciano vs Deportivo Garcilaso18:00

Partidos del lunes 22 de la Copa de la Liga

Para finalizar la jornada, Cusco FC deberá enfrentarse a Binacional, mientras que Atlético Grau cerrará la fecha con su partido ante Piratas FC.

EquiposHora
Binacional vs Cusco FC13:00
Grau vs Pirata FC15:15

¿Dónde ver la Copa de la Liga?

Los partidos de la Copa de la Liga peruana se transmiten de forma oficial vía streaming a través de Bicolor+, el canal de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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