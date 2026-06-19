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Tabla de posiciones Copa de la Liga 2026: clasificación de Alianza Lima, Universitario y Cristal

Se disputa la segunda fecha de la Copa de la Liga 2026 y aquí puedes revisar la tabla de posiciones de los grupos de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

Angel Curo
Tabla de posiciones de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026
Tabla de posiciones de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 | Composición: Líbero
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Se pone en marcha la segunda jornada de la Copa de la Liga 2026, torneo que enfrenta a clubes de la Liga 1 y Liga 2. Este fin de semana, varios equipos pondrán en juego su clasificación a la siguiente fase. Alianza Lima enfrentará a Mannucci en Trujillo y Sporting Cristal hará lo propio ante Estudiantil CNI. Por su parte, Universitario deberá cumplir con su fecha de descanso. Revisa cómo marcha la tabla de posiciones actualizada.

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Tabla de posiciones de Alianza Lima en la Copa de la Liga 2026

Así marcha la clasificación de Alianza Lima en el Grupo A de la Copa de la Liga, donde comparte zona con Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos A. Manucci. Los blanquiazules necesitan un triunfo para mantenerse en carrera por la clasificación.

Grupo APJDGPuntos
1. Alianza Atlético113
2. Alianza Lima111
3. César Vallejo111
4. Carlos A. Mannucci1-10

Tabla de posiciones de Universitario en la Copa de la Liga 2026

Repasa cómo va el Grupo D, con Universitario como protagonista, junto con Pirata FC y Atlético Grau. Los cremas cayeron en su debut ante Pirata FC y complicaron su clasificación.

Grupo DPJDGPuntos
1. Pirata FC1+23
2. Atlético Grau000
3. Universitario1-20

Tabla de posiciones de Sporting Cristal en la Copa de la Liga 2026

Conoce cómo está la tabla de posiciones de Sporting Cristal, que comparte el Grupo J con Unión Comercio, Comerciantes y Estudiantil CNI.

Grupo JPJDGPuntos
1. Unión Comercio123
2. Sporting Cristal101
3. Comerciantes101
4. Estudiantil CNI100

Partidos de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Fecha 2: Carlos A. Mannucci vs Alianza Lima | 20/06/2026

Fecha 2: Estudiantil CNI vs Sporting Cristal | 21/06/2026

Fecha 2: descansa Universitario

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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