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Tabla de posiciones Copa de la Liga 2026: clasificación de Alianza Lima, Universitario y Cristal
Se disputa la segunda fecha de la Copa de la Liga 2026 y aquí puedes revisar la tabla de posiciones de los grupos de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.
Se pone en marcha la segunda jornada de la Copa de la Liga 2026, torneo que enfrenta a clubes de la Liga 1 y Liga 2. Este fin de semana, varios equipos pondrán en juego su clasificación a la siguiente fase. Alianza Lima enfrentará a Mannucci en Trujillo y Sporting Cristal hará lo propio ante Estudiantil CNI. Por su parte, Universitario deberá cumplir con su fecha de descanso. Revisa cómo marcha la tabla de posiciones actualizada.
Tabla de posiciones de Alianza Lima en la Copa de la Liga 2026
Así marcha la clasificación de Alianza Lima en el Grupo A de la Copa de la Liga, donde comparte zona con Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos A. Manucci. Los blanquiazules necesitan un triunfo para mantenerse en carrera por la clasificación.
|Grupo A
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Alianza Atlético
|1
|1
|3
|2. Alianza Lima
|1
|1
|1
|3. César Vallejo
|1
|1
|1
|4. Carlos A. Mannucci
|1
|-1
|0
Tabla de posiciones de Universitario en la Copa de la Liga 2026
Repasa cómo va el Grupo D, con Universitario como protagonista, junto con Pirata FC y Atlético Grau. Los cremas cayeron en su debut ante Pirata FC y complicaron su clasificación.
|Grupo D
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Pirata FC
|1
|+2
|3
|2. Atlético Grau
|0
|0
|0
|3. Universitario
|1
|-2
|0
Tabla de posiciones de Sporting Cristal en la Copa de la Liga 2026
Conoce cómo está la tabla de posiciones de Sporting Cristal, que comparte el Grupo J con Unión Comercio, Comerciantes y Estudiantil CNI.
|Grupo J
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Unión Comercio
|1
|2
|3
|2. Sporting Cristal
|1
|0
|1
|3. Comerciantes
|1
|0
|1
|4. Estudiantil CNI
|1
|0
|0
Partidos de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026
Fecha 2: Carlos A. Mannucci vs Alianza Lima | 20/06/2026
Fecha 2: Estudiantil CNI vs Sporting Cristal | 21/06/2026
Fecha 2: descansa Universitario
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